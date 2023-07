Naslovnica nove Mladine / MILIJONI ZA »IZOBRAŽEVANJE« POLITIKOV

Politične stranke so si iz proračuna tiho dodelile dodatnih 2,5 milijona evrov, največ bosta dobila Gibanje Svoboda in SDS

V petek izide nova Mladina! V novi številki, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 14. julija, dalje, preverite, zakaj pišemo o milijonih za "izobraževanje" politikov. Politične stranke so si iz namreč proračuna tiho dodelile dodatnih 2,5 milijona evrov, največ bosta dobila Gibanje Svoboda in SDS. Avtor tokratne naslovnice je Mladinin hišni karikaturist in nagrajenec Prešernovega sklada Tomaž Lavrič, v novi številki pa boste našli še veliko zanimivega, aktualnega in poglobljenega branja. Priskrbite si svoj izvod ali obiščite našo spletno stran!

#Mladina28

