Evropa gre v desno

Z bližajočimi se evropskimi volitvami se politiki v Bruslju pripravljajo na novo stvarnost, ki bo najverjetneje bolj desna

Marine Le Pen in Viktor Orbán, predstavnika »moderne« skrajne evropske desnice

© Profimedia

Volitve v evropski parlament bodo potekale prihodnje leto od 6. do 9. junija. Čeprav je še prezgodaj za napovedi kakršnihkoli volilnih izidov, pa v javnomnenjskih anketah opazimo, da se priljubljenost skrajne desnice povečuje. Če se bo ta usmeritev nadaljevala, je mogoče, da bo prav skrajna desnica v novi sestavi evropskega parlamenta narekovala politični tempo. Če se ji bo uspelo trdneje povezati oziroma če se bo odločila za to. Doslej ji to ni uspevalo.