Lobistom se dobro piše

Damjana Oražma, pisca tega besedila, je Janševa vlada leta 2020 razrešila s položaja direktorja Zavoda za gozdove Slovenije. Upravno sodišče je pred kratkim razsodilo, da je bila razrešitev nezakonita.

Damjan Oražem, nekdanji direktor Zavoda za gozdove Slovenije, ki je bil v času Janševe vlade nezakonito razrešen

© Borut Krajnc

Pretekli janšizem in še kakšen drug -izem nam je med drugim prinesel tudi več sto (politično) razrešenih direktorjev. Vsak, ki kandidira za mesto predstojnika v instituciji pod državnim nadzorom, seveda že ob kandidaturi vzame v zakup, da je lahko tudi razrešen, konec koncev celo z izključno neprofesionalnim, političnim ozadjem. Nestrankarski kandidati ob takih dogodkih kljub vsemu, morda naivno, upamo na vsaj minimalno količino zakonitosti. Nekatere vlade imajo bolj, druge manj izraženo lastnost demokratičnosti, ampak ali res obstajajo zaznavne razlike med vladami pri razrešitvah in ravnanju s tistimi, ki so na sodišču dokazali, da so bili razrešeni nezakonito?