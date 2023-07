Projekti pokoronske obnove na realnih tleh

Sprememba načrta

Minister za naravne vire Uroš Brežan

© Tamino Petelinšek / STA

»Danes je zgodovinski trenutek za Slovenijo. Kot vedno ob prelomnih trenutkih smo bili tudi ob pripravi tega razvojnega dokumenta sposobni stopiti skupaj. Rezultat je jasna vizija in strategija razvoja naše države v digitalno in zeleno prihodnost.« Tako pompozno je 30. aprila 2021 oddajo slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost v Bruselj pospremila državna sekretarka v prejšnji vladi Monika Kirbiš Rojs. Načrt, ki ga je evropska komisija potrdila julija 2021, je predvidel porabo 2,5 milijarde evrov evropskih sredstev, od tega skoraj 1,8 milijarde nepovratnih.