Svet RTV Slovenija / O kandidatu za člana uprave 

Na današnji izredni seji o tem, katere prijave kandidatov za člana uprave RTV Slovenija so popolne

Po informacijah, ki krožijo v javnosti, razpisne pogoje za člana izpolnjujeta tudi v. d. generalnega direktorja zavoda Andrej Grah Whatmough in odgovorni urednik informativnega programa na drugem sporedu Televizije Slovenija (TVS) Rajko Gerič

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo na današnji izredni seji ugotovil, katere prijave kandidatov za člana uprave RTVS so popolne. Predsednik uprave zavoda Zvezdan Martič bo potem lahko med njimi izbral dva in ju predlagal svetu v imenovanje. Rok za podajo predloga se izteče danes. Svet bo o obeh kandidatih glasoval v sredo.

Martič, ki ga je svet zavoda imenoval za predsednika uprave v četrtek, je po imenovanju na vprašanje, ali že ve, koga bo predlagal, odgovoril pritrdilno, a imen dveh kandidatov še ni želel razkriti. Je pa povedal, da bosta nagovarjala njegove pomanjkljivosti. Rad bi imel čim več pomoči s področja financ, s področja prava in organizacije dela. Tako bi lahko svojo energijo porabil za druge stvari, je dejal.

Po informacijah, ki krožijo v javnosti, razpisne pogoje za člana izpolnjujejo v. d. generalnega direktorja zavoda Andrej Grah Whatmough, nekdanji generalni direktor RTVS Marko Filli, Peter Dular, ki je bil pomočnik nekdanjega generalnega direktorja RTVS Igorja Kadunca, odgovorni urednik informativnega programa na drugem sporedu Televizije Slovenija (TVS) Rajko Gerič, Andrej Trček, ki je med drugim delal v Multimedijskem centru (MMC) RTVS, odgovorni urednik Radia Maribor Robert Levstek in direktor Centra urbane kulture Kino Šiška Simon Kardum.

Še en član štiričlanske uprave bo glede na novelo zakona o RTVS, potrjeno na referendumu novembra lani, delavski direktor. Izvolili ga bodo zaposleni zavoda na neposrednih volitvah. Prvi krog izbiranja bo 25. julija.

Po besedah predsednika sveta RTVS Gorana Forbicija pa svet preverja, ali je za konstituiranje uprave RTVS res treba, da so izvoljeni prav vsi štirje člani uprave. Zdaj pričakujejo pravno mnenje o tem. Po njegovem pojasnilu bi v skladu z nekaterimi interpretacijami funkcijo lahko namreč nastopila že takrat, ko ima potrebno večino za odločanje, torej ko bi bil ob predsedniku imenovan še vsaj en član uprave.

Na izredni seji bodo glede na to, da naj bi se aktualno vodstvo zavoda pripravljalo na podpis kolektivnega dogovora s Sindikatom kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTVS in Sindikatom delavcev radiodifuzije Slovenije, obravnavali tudi to vprašanje.