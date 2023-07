»Tveganje, grožnja in izziv za vse človeštvo«

Dialog med velesilama o reševanju podnebne krize

Posebni odposlanec ZDA za podnebje John Kerry se je danes v Pekingu sestal s svojim kitajskim kolegom Xie Zhenhuanom

© Ralph Alswang / Flickr

Posebni odposlanec ZDA za podnebje John Kerry se je danes v Pekingu sestal s svojim kitajskim kolegom Xie Zhenhuanom. Namen pogovorov, ki so trajali kar štiri ure, je bil oživiti zastali dialog med velesilama o reševanju podnebne krize. Kerry je izrazil željo, da bi državi dosegli napredek pred podnebnim vrhom COP28, ki bo konec leta v Dubaju.

"Upamo, da bomo v naslednjih treh dneh lahko začeli sprejemati pomembne ukrepe, ki bodo svetu sporočili, da nameravata Kitajska in ZDA resno obravnavati skupno tveganje, grožnjo in izziv za vse človeštvo, ki so ga ustvarili ljudje sami," je dejal Kerry, ki se bo na Kitajskem mudil do srede.

Svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Jake Sullivan je pred tem v nedeljo za ameriški medij CNN pojasnil, da bo Kerry med obiskom v Pekingu poskušal pritisniti na Kitajsko, naj se ne "skriva za kakršno koli trditvijo, da je država v razvoju", češ da s tem že dolgo upravičuje svoje visoke izpuste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska je lani prekinila pogovore z ZDA o reševanju problematike podnebnih sprememb, potem ko je takratna predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi obiskala Tajvan, kar je ujezilo oblasti v Pekingu.

Kerry ima sicer s Kitajsko razmeroma prijateljske odnose. Njegov obisk v tej državi je že njegovo tretje tovrstno potovanje, odkar je v vladi predsednika ZDA Joeja Bidna prevzel položaj posebnega odposlanca za podnebje.

Kitajska in ZDA sta eni izmed največjih onesnaževalk na svetu. Peking se je nedavno zavezal, da bo do leta 2060 dosegel popolno ogljično nevtralnost, predsednik Xi Jinping pa je dejal, da bo država do leta 2026 zmanjšala uporabo premoga, a je Kitajska kljub temu aprila odobrila načrte o povečanju proizvodnje energije iz tega vira.

