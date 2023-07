Krim / Prekinjena povezava

V današnjem napadu na most, ki povezuje rusko regijo Krasnodar in ukrajinski polotok Krim, sta bili po navedbah ruskih oblasti ubiti dve osebi, ena pa je bila poškodovana. Moskva je za napad obtožila Kijev.

V današnjem napadu na most, ki povezuje rusko regijo Krasnodar in ukrajinski polotok Krim, sta bili po navedbah ruskih oblasti ubiti dve osebi, ena pa je bila poškodovana. Moskva je za napad že obtožila Kijev, ukrajinsko odgovornost za napad pa je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tudi neimenovan vir iz ukrajinske varnostne službe SBU.

"Današnji napad na krimski most je izvedel režim v Kijevu," je na družbenih omrežjih zapisala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova. Proruski predsednik krimskega parlamenta Vladimir Konstantinov pa je napad označil za teroristično dejanje.

Odgovornost Kijeva je za AFP potrdil tudi vir iz ukrajinske varnostne službe SBU, ki je še pojasnil, da je bil most napaden s podvodnimi brezpilotnimi plovili oziroma podvodnimi droni.

"Današnji napad na krimski most je izvedel režim v Kijevu."



Marija Zaharova,

tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva

V napadu na most sta bila ubita moški in ženska, ki sta bila v avtomobilu, njun otrok pa je bil ranjen, je sporočil ruski preiskovalni odbor. Smrt obeh oseb je potrdil tudi guverner ruske regije Belgorod Vjačeslav Gladkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Most na polotok Krim medtem ostaja zaprt za cestni promet, po poročanju ruske tiskovne agencije Tass pa je bil znova vzpostavljen železniški promet.

Most na Krim je Rusija zgradila leta 2018, ko je z njim vzpostavila cestno in železniško povezavo med ruskim ozemljem in polotokom, ki si ga je nezakonito priključila leta 2014. Vsakršna prekinitev te povezave bi lahko pomenila preglavice za rusko vojsko v času ukrajinske protiofenzive, s katero želi Kijev osvoboditi okupirana ozemlja na jugu in vzhodu države. Oktobra lani je bil most začasno zaprt po siloviti eksploziji, za katero je pred kratkim odgovornost posredno prevzela Ukrajina.

3CKXpd4veus

qAquknNq5OI

7GuDfRAh28w