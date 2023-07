EU / »Rusija mora prevzeti odgovornost«

Evropska unija (EU) pričakuje, da bo Rusija prevzela odgovornost in sodelovala pri iskanju resnice za 298 žrtev potniškega letala

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell

© Evropski parlament / Wikimedia Commons

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je ob današnji deveti obletnici sestrelitve malezijskega potniškega letala MH17 v imenu unije Rusijo pozval k prevzemu odgovornosti in sodelovanju pri iskanju resnice in pravice za vseh 298 žrtev in njihovih bližnjih. K prevzemu odgovornosti je Moskvo ponovno pozvala tudi Avstralija.

"17. julija obeležujemo deveto obletnico tragičnega strmoglavljenja leta MH17 družbe Malaysia Airlines, ko je življenje izgubilo 298 ljudi 17 različnih narodnosti. EU še naprej globoko sočustvuje z vsemi, ki so izgubili svoje bližnje," je v nedeljski izjavi za javnost sporočil Borrell.

Ob tem je ponovno izrazil polno podporo vsem prizadevanjem za ugotovitev resnice. "EU pričakuje, da bo Rusija sprejela svojo odgovornost ter v celoti sodelovala pri prizadevanjih za iskanje resnice, pravice in odgovornosti za žrtve in njihove bližnje sorodnike," je še dodal.

Tudi avstralska zunanja ministrica Penny Wong je danes Moskvo pozvala k prevzemu odgovornosti za sestrelitev letala, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Josep Borrel,

visoki zunanjepolitični predstavnik EU

"Rusija mora prevzeti odgovornost za vlogo, ki jo je odigrala v tem grozljivem nasilnem dejanju, ter prenehati skrivati tiste, ki so prispevali k sestrelitvi letala in umoru vseh na krovu," je dejala.

Letalo družbe Malaysia Airlines na poti iz Amsterdama v Kuala Lumpur so sestrelili leta 2014 nad Donbasom, kjer so takrat potekali intenzivni spopadi med ukrajinskimi in proruskimi separatističnimi silami. Umrlo je vseh 283 potnikov in 15 članov posadke na krovu.

Novembra lani je nizozemsko sodišče tri moške, Rusa Sergeja Dubinskega in Igorja Girkina ter Ukrajinca Leonida Harčenka, v odsotnosti spoznalo za krive umora zaradi sodelovanja pri sestrelitvi.

EU poudarja, da je iz dokazov, ki jih je združena preiskovalna skupina predložila v postopku pred nizozemskim sodiščem in Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP), jasno razvidno, da je ruski raketni sistem buk, s katerim je bilo sestreljeno letalo, pripadal proruskim silam. ESČP je januarja kot prvo mednarodno sodišče potrdilo vpletenost Rusije v sestrelitev letala.

