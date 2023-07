Rusija odstopa od sporazuma o izvozu ukrajinskega žita

“Danes črnomorski sporazum preneha veljati,” je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov

Rusija začasno odstopa od mednarodnega sporazuma o izvozu žita iz Ukrajine prek Črnega morja, so danes sporočili iz Kremlja in navedli, da odločitev ni povezana z današnjim napadom na krimski most, za katerega je odgovornost prevzela Ukrajina. Dodali so, da je Rusija pripravljena obnoviti sodelovanje, takoj ko bodo izpolnjeni zahtevani pogoji.

"Danes črnomorski sporazum preneha veljati. Kot je dejal predsednik Ruske federacije Vladimir Putin, je bil rok za izpolnitev naših zahtev 17. julij. Žal tisti del sporazuma, ki se nanaša na Rusijo, doslej ni bil uresničen," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova pa je dejala, da je Rusija o odločitvi danes že obvestila Ukrajino, pa tudi Turčijo in Združene narode, ki so julija lani sodelovali pri pogajanjih za sklenitev sporazuma. Peskov je dejal še, da se bo Rusija "nemudoma vrnila k izvajanju sporazuma, ko bodo izpolnjene zahteve," poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Veljavnost sporazuma se bo sicer iztekla danes opolnoči po istanbulskem času oziroma ob 23. uri po srednjeevropskem. Iz pristanišča v Odesi je medtem v nedeljo izplula še zadnja ladja z žitom.

"Moskva ne bo podaljšala sporazuma, dokler ne bodo izpolnjeni njeni pogoji. Želim poudariti, da doslej ni bilo storjeno nič. Prav nič."



Vladimir Putin,

ruski predsednik

Po začetku invazije na Ukrajino februarja lani so ruske vojaške ladje blokirale ukrajinska pristanišča v Črnem morju, dokler nista sprti strani julija lani ob posredovanju Turčije in ZN v Istanbulu sklenili sporazuma, ki je ladjam z žitom omogočal varen prehod. Sporazum je odtlej pomagal znižati cene hrane po svetu.

Ruski predsednik Vladimir Putin je že v petek napovedal, da Moskva ne bo podaljšala sporazuma, dokler ne bodo izpolnjeni njeni pogoji. "Želim poudariti, da doslej ni bilo storjeno nič. Prav nič", je takrat opozoril.

Ti pogoji med drugim vključujejo odpravo ovir za izvoz ruskega žita in gnojil, pa tudi ponovno vzpostavitev ruskega izvoza amonijaka. Moskva je namreč Kijev junija obtožila, da je razstrelil del cevovoda Togliatti-Odesa, ki ga je Rusija pred invazijo na Ukrajino uporabljala za izvoz amonijaka, ključne sestavine umetnih gnojil.

Rusija prav tako dlje časa opozarja, da večina izvoženega ukrajinskega žita pristane v državah z visokim dohodkom, kar je sicer v nasprotju s podatki, ki jih navajajo ZN in Ukrajina.

Jfd9eYfjKVg

E9s1yP3UW6s