Putin / »Rusija se bo ustrezno odzvala na napad«

"Sinoči je bil most tarča še enega terorističnega napada," je dejal ruski predsednik Vladimir Putin in napad označil za" teroristično dejanje" in z vojaškega vidika "nesmiseln zločin"

Rusija se bo ustrezno odzvala na današnji napad na most, ki polotok Krim povezuje z rusko regijo Krasnodar, je v odzivu na napad napovedal ruski predsednik Vladimir Putin. Napad je označil za teroristično dejanje in pozval k strožjim varnostnim ukrepom za zaščito mostu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Sinoči je bil most tarča še enega terorističnega napada," je dejal ruski predsednik in dodal, da čaka na konkretne predloge za izboljšanje varnosti "tega strateško pomembnega objekta". Napad je označil za "teroristično dejanje" in z vojaškega vidika "nesmiseln zločin". Po njegovih besedah se bo Rusija nanj odzvala, rusko ministrstvo za obrambo pa že pripravlja "ustrezne predloge" za to.

Medtem je proruski guverner Krima Sergej Aksjonov turiste na polotoku pozval, naj se domov vrnejo prek okupirane Ukrajine, saj je most, ki je bil tarča današnjega napada, zaprt za cestni promet.

"Prebivalce in goste polotoka prosim, naj se vzdržijo potovanja po krimskem mostu in s ciljem varnosti izberejo alternativno kopensko pot prek novih regij," je dejal Aksjonov in ljudi opozoril, naj s seboj vzamejo potne liste.

"Prebivalce in goste polotoka prosim, naj se vzdržijo potovanja po krimskem mostu in s ciljem varnosti izberejo alternativno kopensko pot prek novih regij."



Sergej Aksjonov,

guverner Krima

Proruske oblasti v Ukrajini so v luči tega poziva zagotovile, da bo ruska vojska okrepila varnost in skrajšala policijsko uro na zasedenih ozemljih, navaja AFP.

V današnjem napadu na most sta bila ubita moški in ženska, ki sta bila v avtomobilu, njun otrok pa je bil ranjen. Moskva je za napad nemudoma obtožila Kijev, ukrajinsko odgovornost za napad pa je kasneje potrdil tudi neimenovan vir iz ukrajinske varnostne službe SBU.

Rusija je omenjeni most sicer zgradila leta 2018 in z njim vzpostavila cestno in železniško povezavo med ruskim ozemljem in polotokom Krim, ki si ga je nezakonito priključila leta 2014. Oktobra lani je bil most začasno zaprt po siloviti eksploziji, za katero je pred kratkim odgovornost posredno prevzela Ukrajina.

-SK6ZgEB83g