EU / »Za boj proti kremeljski vojni propagandi potrebujemo neodvisne medije, ki govorijo resnico o Rusiji«

Evropska unija (EU) namenja 2,2 milijona evrov za neodvisne ruske in beloruske novinarje

Vera Jourova

© EU / EP / WikiCommons

Evropska unija bo več kot 2,2 milijona evrov namenila novemu projektu, namenjenemu podpori neodvisnih ruskih in beloruskih novinarjev, so danes sporočili iz Bruslja. Projekt Free Media Hub EAST project bo na različne načine krepil te novinarje in medije, ki so se pred pritiski v domovini zatekli v države EU.

Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova, pristojna za vrednote in preglednost, je poudarila, da mnogi "pogumni ruski neodvisni novinarji zelo tvegajo, da bi nadaljevali svoje delo, in nimajo druge izbire, kot da to počnejo v Evropski uniji".

"Za boj proti kremeljski vojni propagandi potrebujemo neodvisne medije, ki govorijo resnico o Rusiji. In mi jih moramo podpirati. To je naša moralna dolžnost in strateški interes. Današnji novi projekt je del teh prizadevanj," je še dodala češka komisarka. Komisija je ravno Češko - skupaj z Nemčijo, Poljsko, Latvijo in Litvo - označila kot države, ki gostijo večino ruskih in beloruskih novinarjev v izgnanstvu.

"Za boj proti kremeljski vojni propagandi potrebujemo neodvisne medije, ki govorijo resnico o Rusiji. In mi jih moramo podpirati. To je naša moralna dolžnost in strateški interes. Današnji novi projekt je del teh prizadevanj."



Vera Jourova,

podpredsednica Evropske komisije

Projekt, ki ga vodi nevladna organizacija Praški center civilne družbe bo poleg finančne podpore nudil tudi psihološko pomoč, vlagal v tehnološke rešitve in krepil sodelovanje med ruskimi in beloruskimi novinarji, ki delujejo znotraj EU.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je prepričan, da bo ta projekt "s podpiranjem produkcije in razširjanja neodvisnih vsebin, ustvarjenih brez uredniškega vmešavanja, prispeval k prizadevanjem v boju proti ruski propagandi".

Bruselj od začetka ruske invazije na Ukrajino posebno pozornost namenja področju medijev. Eden prvih ukrepov na tem področju je EU sprejela kmalu pa začetku vojne, ko je prepovedala delovanje ruskih medijev v državni lasti, kot sta Sputnik in Russia Today (RT).