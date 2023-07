Anketa / Gibanje Svoboda še vedno pred SDS

Julijska javnomnenjska raziskava Vox populi

Premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob ter predsednik SDS Janez Janša

Podpora največjima parlamentarnima strankama Gibanju Svoboda in SDS je v julijski raziskavi Vox populi, ki jo je za časnik Dnevnik izvedla Ninamedia, nekoliko zrasla. Za Gibanje Svoboda bi na volitvah, če bi bile to nedeljo, volilo 26 odstotkov vprašanjih (junija 25,1), za opozicijsko SDS pa 20,9 odstotka (junija 20,1).

Tretjeuvrščeni na lestvici, SD, je podpora ta mesec padla, volilo bi jo 7,6 odstotka volivcev (junija 8,9 odstotka). Podpora NSi ostaja skoraj nespremenjena, znaša 6,8 odstotka (junija 6,9 odstotka). Levici pa je podpora narasla s 4,8 odstotka junija na 5,2 odstotka.

Glede podpore na volitvah je 24,3 odstotka anketirancev ostalo neopredeljenih (junija 25,9 odstotka), 6,9 odstotka jih na volišča ne bi prišlo (junija šest odstotkov). 2,4 odstotka (junija 2,3 odstotka) jih je odgovorilo, da bi volili druge stranke, pri čemer so navedli stranke Zeleni, Pirati, SLS, SNS, DeSUS in Vesna.

Izračun sedežev v DZ kaže, da bi Gibanje Svoboda izgubilo sedem sedežev, obdržali bi jih 34. Njegova koalicijska partnerica SD bi lahko računala na deset sedežev, Levica pa na sedem. Koalicijo bi torej v parlamentu zastopalo 51 poslancev, opozicijsko SDS in NSi pa 37, poroča Dnevnik.

Najbolj priljubljena med politiki je predsednica republike

Na lestvici priljubljenosti slovenskih politikov je prvo mesto ponovno zasedla predsednica republike Nataša Pirc Musar. Drugo mesto zaseda poslanec SDS Anže Logar, tretje pa evropska poslanka Ljudmila Novak. Premierju Robertu Golobu in ministrici za zunanje in evropske zadeve in predsednici SD Tanji Fajon ocena priljubljenosti pada, trenutno se uvrščata na četrto in peto mesto. Sledijo gospodarski minister Matjaž Han, ljubljanski župan Zoran Janković, predsednik NSi Matej Tonin, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in zdaj že nekdanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Odstop ministra za zdravje Bešiča Loredana na pobudo premiera Goloba odobrava 59-odstoten delež javnega mnenja, slaba tretjina (31,3 odstotka vprašanih) pa se z njim ne strinja. Skoraj 10 odstotkov vprašanih je neopredeljenih. Na vprašanje, ali je premier ministra odstavil ob pravem času, jih je 18 odstotkov odgovorilo pritrdilno, 37,8 odstotka pa jih meni, da bi moral biti odstavljen že prej. Skoraj 30 odstotkov anketirancev meni, da je bil minister odstavljen prezgodaj. 14,5 odstotka jih je neopredeljenih.

Agencija Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo za Dnevnik opravila med 10. in 12. julijem na reprezentativnem vzorcu 700 anketirancev.