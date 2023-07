Temperaturni rekord za celinsko Evropo

Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je sporočila, da so temperaturo 48,8 stopinj Celzija, ki so jo avgusta 2021 izmerili na italijanskem otoku Sicilija, potrdili kot evropski celinski temperaturni rekord. Ob tem so pojasnili, da bodo na podlagi tega rekorda merili trenutni vročinski val v Evropi.

"WMO je sprejela nov temperaturni rekord za celinsko Evropo, in sicer 48,8 stopinje Celzija (119,8 stopinje Fahrenheita), izmerjen na Siciliji 11. avgusta 2021," je sporočila organizacija s sedežem v Ženevi in opozorila, da bi temperature v naslednjih dneh, ko se bo vročinski val še okrepil, lahko ta rekord podrle.

Prejšnji potrjeni temperaturni rekord v celinski Evropi je bil 48 stopinj Celzija. Izmerili so ga 10. julija 1977 v Atenah. Nov temperaturni rekord bi sicer običajno objavili v strokovni reviji, vendar pa je WMO pojasnila, da tega še ni imela priložnosti storiti.

"Če se bodo med sedanjimi vročinskimi valovi pojavili novi ekstremni temperaturni rekordi, bomo izdali hitro predhodno oceno, nato pa začeli podrobno ocenjevanje v okviru našega natančnega postopka preverjanja," je za spletno stran WMO dejal profesor in poročevalec organizacije Randall Cerveny.

Severna polobla, od ZDA prek Evrope in Kitajske, se trenutno sooča s hudimi vročinskimi valovi, med katerimi se temperature bližajo ali pa so že presegle rekorde. Takšna vročina, ki marsikje še ne kaže znakov popuščanja, je lahko za mnoge smrtonosna, hkrati pa ustvarja pogoje za izbruh obsežnih gozdnih požarov.

