Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic si želi, da minister za zdravje postane nekdo, ki bo zgodbo videl široko, se bo zavedal njenega pomena in bo "motor kompromisov", ki jih bodo morali poiskati med pacienti, zdravniškimi organizacijami, zbornicami, sindikati, parlamentom in vlado

Borut Sajovic

"Za Državnim zborom (DZ) je zahtevno leto, polno izzivov, koalicija pa je obdržala veliko stopnjo enotnosti," meni vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. To bo ključno tudi jeseni, predvsem pri zdravstveni reformi, dolgotrajni oskrbi in stabilizaciji javnih financ, poudarja. Hkrati zatrjuje, da opozicija tempo v DZ diktira le navidezno, o vsem pa da odloča koalicija.

"Koalicija smo tri različne stranke z različnimi programi in različnimi volivci, v vseh primerih pa smo doslej našli skupen cilj, čemur ostajamo zavezani tudi naprej," je pred parlamentarnimi počitnicami v pogovoru za STA dejal vodja poslancev Svobode. Ta enotnost bo po njegovih besedah ključna tudi pri izzivih, ki jih čakajo jeseni.

Eden teh bo zagotovo nadaljevanje zdravstvene reforme, v katero bo po odstopu Danijela Bešiča Loredana moral zagristi novi minister za zdravje. "Zamenjava ministra s strani predsednika vlade, ki je prevzel veliko odgovornost in breme, daje jasno in glasno sporočilo, da se reformna prizadevanja vseh nas krepijo," je dejal. In še: "Poiskati moramo širok družbeni konsenz. Zgodba ni tako enostavna, da bi le spisali zakon, ga sprejeli v parlamentu, si mislili, da je kljukica narejena, potem pa zadeva mogoče ne bi delovala."

V zgodovini Slovenije se je zvrstila nezavidljivo dolga vrsta zdravstvenih ministrov, je spomnil. Zato si želi, da to funkcijo zasede nekdo, ki bo zgodbo videl široko, se bo zavedal njenega pomena in bo "motor kompromisov", ki jih bodo morali poiskati med pacienti, zdravniškimi organizacijami, zbornicami, sindikati, parlamentom in vlado. Popolnjeno ekipo na čelu ministrstva, ki ga začasno vodi premier Robert Golob, Sajovic pričakuje do jeseni.

"Zamenjava ministra s strani predsednika vlade, ki je prevzel veliko odgovornost in breme, daje jasno in glasno sporočilo, da se reformna prizadevanja vseh nas krepijo. Poiskati moramo širok družbeni konsenz. Zgodba ni tako enostavna, da bi le spisali zakon, ga sprejeli v parlamentu, si mislili, da je kljukica narejena, potem pa zadeva mogoče ne bi delovala."

Borut Sajovic,

vodja poslancev Gibanja Svoboda



Borut Sajovic,

vodja poslancev Gibanja Svoboda

Glede sodelovanja med koalicijskimi partnerji je Sajovic zagotovil, da dialog poteka nemoteno, posamezne zadeve pa rešujejo usklajeno. Priznava sicer, da je bil začetek težak, saj so odgovornost v državi prevzeli posamezniki, ki doslej niso imeli političnih izkušenj. Ob opozorilih tudi v koalicijskih vrstah, da so bili v Svobodi s svojimi obljubami preveč ambiciozni, pa pravi, da mora biti "človek v življenju, še posebej pa v politiki, optimist". "V politiki nisi odvisen samo od sebe, ampak od spleta številnih dejavnikov. Če so rezultati pravi, je tudi kaj manj od obljub razlog za zadovoljstvo," je prepričan.

Obenem se tudi ne strinja s trditvami, da v tem sklicu DZ tempo diktira opozicija. Takšno dojemanje je po njegovem mnenju zgolj navidezno, saj da o stvareh še vedno odloča koalicija. "Se spomnite mogoče kakšnega glasovanja, ki ga nismo uspeli izpeljati, tako kot smo se dogovorili ali zamislili," je z vprašanjem ponazoril koalicijsko delo.