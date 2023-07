ZDA / Rekordna vročina se bo nadaljevala najmanj do avgusta

Od večjih mest najbolj trpi Phoenix v Arizoni, kjer se temperature že osem dni zapored čez noč niso spustile pod 32 stopinj

Ameriška Nacionalna vremenska služba je napovedala, da se bo obdobje rekordno visokih temperatur na jugozahodu ZDA nadaljevalo najmanj do avgusta, vročina pa se bo počasi preselila še na jugovzhod. Od večjih mest najbolj trpi Phoenix v Arizoni, kjer se temperature že osem dni zapored čez noč niso spustile pod 32 stopinj.

Phoenix je v ponedeljek izenačil svoj rekord iz leta 1974 z 18 zaporednimi dnevi, ko je temperatura čez dan presegla 43 stopinj Celzija. Pričakovati je, da se bodo tako visoke temperature nadaljevale tudi v prihodnjih dneh.

V ponedeljek so čez noč namerili 35 stopinj, kar je zgodovinski rekord. Temperature v Phoenixu presegajo 43 stopinj od 30. junija, dan prej pa so namerili 42 stopinj. Dežja ni bilo že od marca.

Huda vročina bo imela posledice za prebivalstvo, predvsem tiste ljudi, ki se ne morejo hladiti s klimatskimi napravami, kot so brezdomci in Indijanci.

Trenutno je za visoke temperature na jugozahodu ZDA krivo območje visokega zračnega tlaka, ki se mesec dni ne premakne nikamor in se še nekaj časa ne bo. Junija tam ponavadi pada monsunski dež, ki ga letos ni bilo.

Temperaturni rekordi so v ponedeljek padli med drugim v Sacramentu v Kaliforniji, kjer so namerili 42,8 stopinje Celzija in v Las Vegasu v Nevadi, kjer se je segrelo na 46,7 stopinje. Rekord je padel tudi v Salt Lake Cityju v Utahu z 41,1 stopinje.

Miami je bil s 43,3 stopinje Celzija v nedeljo blizu svojemu rekordu 44,4 stopinje, sicer pa je tam že 37 dni zapored več kot 38 stopinj.

Severovzhod ZDA se medtem sooča z nenadnimi neurji in poplavami. Temperature niso tako visoke kot na jugozahodu, vendar zaradi visoke vlage ni niti najmanj prijetno.

