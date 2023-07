»Trump ni dokazal, da bi bil upravičen do olajšave, ki jo zahteva«

Sodišče zavrnilo nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa pri poskusu ustavitve preiskave vmešavanja v volitve

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump

© Gage Skidmore / Flickr

Vrhovno sodišče ameriške zvezne države Georgie je v ponedeljek zavrnilo zahtevo odvetnikov bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa za zaustavitev preiskave o poskusih vmešavanja v izide predsedniških volitev leta 2020 v tej zvezni državi in za razveljavitev poročila posebne velike porote, ki je ugotovilo nepravilnosti.

Okrožna državna tožilka Fultona, ki zajema tudi prestolnico Atlanto, Fani Willis naj bi pripravljala obtožnico proti Trumpu, njegovemu odvetniku Rudyju Giulianiju in drugim, ki so skušali razveljaviti zmago demokrata Joeja Bidna in jo pripisati Trumpu.

Zavrnjena zahteva je ena od dveh, ki so ju Trumpovi odvetniki prejšnji teden vložili na različnih sodiščih v Georgii, z obema pa so želeli onemogočiti preiskavo Fani Willis o tem, ali so obstajali usklajeni poskusi nezakonitega spreminjanja izida volitev leta 2020.

S peticijo so želeli Willisovo izločiti iz preiskave Trumpa in razveljaviti poročilo posebne velike porote, ki je ugotovilo nepravilnosti. V kratki soglasni odločitvi je vrhovno sodišče Georgie zapisalo, da sodišče tega, kar zahteva Trump, ne more storiti, če ni izrednih okoliščin in o njih ni nobenega dokaza.

"Poleg tega, tudi če bi bila peticija postopkovno ustrezna, predlagatelj ni dokazal, da bi bil upravičen do olajšave, ki jo zahteva," je sklenilo sodišče.

Posebna velika porota je priporočila obtožbo več kot ducata oseb, je februarja v oddaji televizije NBC Nightly News povedala njena predsednica Emily Kohrs. Njihova imena niso bila objavljena.

Trump je marca vložil podobno prošnjo na višjem sodišču okrožja Fulton. Sodnik Robert McBurney, ki je nadzoroval preiskavo velike porote, o tej vlogi še ni odločil.

Willis je svojo obsežno preiskavo začela januarja 2021 in med drugim temelji na razvpitem posnetku Trumpa, ki po telefonu od državnega sekretarja Georgie zahteva, da mu nekje najde zadostno število glasov, da premaga Bidna - natanko 11.780 glasov.

Turmp še vedno razglaša, da s tem telefonskim klicem ni bilo nič narobe, čeprav je Bradu Raffenspergerju namigoval, da uradnike, ki ne izpolnijo dolžnosti, lahko čaka kazenski pregon. Willis namerava obtožnice vložiti v prvi polovici avgusta, Trump pa njeno preiskavo opredeljuje kot del lova na čarovnice.

