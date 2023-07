Henry Kissinger / »ZDA in Kitajska si ne moreta privoščiti, da bi bili nasprotnici«

Henry Kissinger (100), nekdanji ameriški državni sekretar in ključna osebnost za navezavo diplomatskih odnosov med ZDA in Kitajsko leta 1971, je ponovno obiskal Peking

Henry Kissinger

© picryl.com

Kitajski obrambni minister Li Shangfu se je danes v Pekingu srečal z nekdanjim ameriškim državnim sekretarjem Henryjem Kissingerjem. 100-letni Kissinger je bil državni sekretar in svetovalec za nacionalno varnost v vladi predsednika Richarda Nixona in ključna osebnost za navezavo diplomatskih odnosov med ZDA in Kitajsko leta 1971.

Kitajsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je Li na srečanju izrazil upanje na zdrav razvoj odnosov med vojskama obeh držav. To je sicer nekaj, za kar si ZDA prizadevajo že dlje časa, vendar pa Kitajska otoplitvi odnosov za zdaj ni naklonjena, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kissinger pa naj bi povedal, da je zgodovina vedno znova dokazala, da si niti ZDA niti Kitajska ne moreta privoščiti, da bi druga drugo obravnavali kot nasprotnika, pri čemer je govoril v kitajščini, poroča dpa.

Kissinger je po navedbah dpa na Kitajskem visoko cenjen. Kot najvišji diplomat ZDA v času administracije nekdanjega predsednika Richarda Nixona je julija 1971 opravil tajno potovanje v Ljudsko republiko Kitajsko in tako naredil prvi korak k normalizaciji odnosov med državama.

Kitajska vojska je z oboroženimi silami ZDA v zadnjem času prekinila stike zaradi političnih prepirov glede Tajvana, sankcij zaradi kitajske podpore Rusiji pri vojni v Ukrajini, odnosi med državama pa so se zaostrili tudi zaradi kitajskega balona, ki so ga februarja sestrelile ZDA.

V zadnjih tednih so se odnosi med velesilama sicer nekoliko izboljšali, vsaj kar zadeva uradne obiske. Peking sta nedavno obiskala ameriški državni sekretar Antony Blinken in finančna ministrica Janet Yellen, trenutno pa se v kitajski prestolnici mudi odposlanec ZDA za podnebje John Kerry.