Franja / »Gre za spomenik izjemnega pomena, zato smo se takoj odzvali na pomoč«

Sanacija poškodovane partizanske bolnišnice Franja naj bi stala več kot milijon evrov, sanacijo širšega območja pa še vsaj za enkrat toliko

Ministrica za kulturo Asta Vrečko v poškodovani partizanski bolnišnici Franja

© Twitter

Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je mudila na Cerkljanskem, kjer si je ogledala škodo, ki jo je neurje minuli teden povzročilo na območju Partizanske bolnice Franja. Poudarila je, da gre za objekt izjemnega pomena za celotno Slovenijo in širše, zato bo tudi država tista, ki bo v sodelovanju z drugimi deležniki vodila postopek sanacije.

Direktor Mestnega muzeja Idrija Miha Kosmač, cerkljanski župan Gašper Uršič in idrijski župan Tomaž Vencelj in ostali pristojni so ministrico za kulturo Vrečko in njeno ekipo seznanili z dogajanjem od ujme minili četrtek, v kateri je bila poškodovana Partizanska bolnica Franja. Nastalo škodo so si tudi ogledali na kraju samem.

Ministrica Vrečko je izpostavila, da je Bolnica Franja kulturna dediščina državnega pomena, zato bo v država v sodelovanju z ostalimi akterji vodila sanacijo. Dodala je, da so se z zavodom za varstvo kulturne dediščine, Mestnim muzejem Idrija ter cerkljansko in idrijsko občino dogovorili, da bodo k sanaciji pristopali skupaj.

"Gre za spomenik izjemnega pomena, zato smo se tudi na ministrstvu za kulturo takoj odzvali na pomoč. Zaveza tako nas kot ostalih ministrstev in vlade je, da bo Franja obnovljena. Obnovljena bo (...) po najvišjih standardih. Že po prvih pregledih pristojnih služb se bojimo, da bo sanacija še bolj obsežna, kot je videti na prvi pogled, celo morda bolj kompleksna, kot je bila leta 2007, ko je bila Franja nazadnje poškodovana," je še povedala ministrica za kulturo.

Dodala je, da je naprej potrebno narediti grobo oceno škode, potem pogledati realne stroške. Sama pričakuje, da bodo stroški sanacije bolnice zelo visoki.

O sestanku z ministrico je cerkljanski župan Uršič povedal, da so spregovorili predvsem o naboru ukrepov in sestavi sanacijskega načrta.

"Zagotovili so nam, da bo sanacija potekala tudi v sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor, vsako ministrstvo bi dodalo svoj del. Po več dneh ocenjevanja škod smo na grobo ocenili tudi škodo v zaledju in postopke, ki bodo potrebni za zaščito in čiščenje. Zneski so ogromni, po prvih ocenah bi bilo samo za sanacijo Franje potrebnih več kot milijon evrov, za sanacijo širšega območja pa še vsaj za enkrat toliko," je doda Uršič.

Na vprašanje, kako bo s sanacijo ostalih območji, ki so utrpela škodo ob neurju, je župan odgovoril, da je za cesto na relaciji Cerkno - Novaki pristojna država, za vodotoka Cerknica je pristojno podjetje Hidrotehnik, ki v grobem že odstranjuje v naplavine, prav tako pa bo tudi tam, tako kot za zaledje Franje, potreben sanacijski načrt.

Ekipa ministrstva za kulturo na ogledu skoraj povsem porušene partizanske bolnišnice Franja

© Twitter

Direktor Mestnega muzeja Idrija Kosmač je dodal, da je po prvih ocenah največji problem v zaledju, težave pa povzročajo tudi zaščitne mreže znotraj območja Franje. Prvi izziv je, da teren očistijo in stabilizirajo, šele potem se bodo lahko lotili postopka sanacije.

Tudi v času novinarske konference so na območje pred bolnico Franjo prišil turisti. Kosmač je zagotovil, da o zaprtju bolnice obveščajo prek vseh kanalov, a se vseeno še najdejo turisti, do katerih ta informacija še ni prišla.

Partizanska bolnica Franja bo zaradi obsežnih poškodb na objektih in oviranega dostopa do vhodnega objekta v letošnji sezoni ostala zaprta za turiste.

Bolnica Franja je poleg tega, da je kulturni spomenik državnega pomena tudi nosilec znaka evropske dediščine in vpisana na Unescov poskusni seznam svetovne dediščine. Franjo je že leta 2007 zelo prizadel udar vode. Takrat je neurje skoraj povsem uničilo 14 od 16 barak. Obnova je trajala skoraj tri leta.

Cerkljansko so že v petek obiskali tudi minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan ter predsednik državnega sveta Marko Lotrič in državni svetnik Andrej Poglajen, v soboto pa še državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved.

Neurje je v občini Cerkno povzročilo obsežno škodo.

Poplavljeni so bili prostori pošte v Cerknem, precejšnja škoda je nastala na cestni in drugi javni infrastrukturi. Veliko škode so utrpeli tudi prebivalci, saj je bilo poškodovanih več stanovanjskih objektov in drugih zasebnih nepremičnin ter poljščin in vrtov.

