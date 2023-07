Ukrajina / Rusija drugo noč zapored obstreljevala Odeso

O eksplozijah so danes poročali tudi iz Kijeva

Rusija je drugo noč zapored obstreljevala južno ukrajinsko regijo Odesa, odkar je odstopila od mednarodnega sporazuma o izvozu ukrajinskega žita preko Črnega morja. Guverner regije Oleg Kiper je davi sporočil, da so bili napadi siloviti, prebivalce pa pozval, naj ostanejo v zakloniščih. O eksplozijah so medtem danes poročali iz Kijeva.

Po poročanju lokalnih medijev je bilo v torek zvečer v Odesi slišati eksplozije. Prebivalci so po besedah vodje ukrajinskega regionalnega vojaškega poveljstva v Odesi Olega Kiperja poročali o ranjenih ljudeh in poškodovanih stanovanjskih stavbah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sirene, ki so opozarjale na zračne napade, so se ponoči oglasile v več regijah v Ukrajini. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa so ponoči ob Odesi močne eksplozije pretresle tudi sosednji Čornomorsk. O eksplozijah so poročali tudi iz Zaporožja in Harkova.

Generalštab ukrajinske vojske pa je danes sporočil, da je Rusija v zadnjih 24 urah na Ukrajino izstrelila šest ruskih manevrirnih raket kalibr, ki so jih vse prestregli. Ukrajinska zračna obramba je uničila tudi 31 od 35 ruskih bojnih brezpilotnih letalnikov, so še dodali po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

V Kijevu in okolici prestolnice pa je bilo danes slišati eksplozije, saj je protiletalska obramba delovala proti ciljem nad mestom. To je po poročanju lokalnih medijev sporočil župan Vitalij Kličko.

V valu ruskih napadov z droni in raketami je bila v torek poškodovana pristaniška infrastruktura v črnomorskem pristaniškem mestu Odesa, kjer se nahajajo tudi terminali, ki so bili ključni za izvajanje sporazuma o izvozu žita, ki se je po odstopu Moskve iztekel v ponedeljek. V Odesi in okolici so sicer po poročanju AFP tri pristanišča, iz katerih je lahko Ukrajina v skladu z omenjenim sporazumom izvažala svoje kmetijske pridelke.

Moskva je v torek opozorila pred nadaljnjim izvozom ukrajinskega žita preko Črnega morja, češ da Kijev izvozni koridor uporablja v bojne namene. Potem ko je Kijev izrazil pripravljenost nadaljevati z izvozom žita, je Moskva tudi sporočila, da odpravlja varnostna jamstva za plovbo tovornih ladij po Črnem morju.

