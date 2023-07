Sporna kandidatka / Ameriška ekonomistka zavrnila pomemben položaj v EU

Fiona Scott Morton se je umaknila zaradi polemik o njeni nacionalnosti, saj je to delovno mesto povezano tudi z regulacijo ameriških tehnoloških velikanov

Ameriška ekonomistka Fiona Scott Morton je po enem tednu od napovedi njenega imenovanja zavrnila položaj glavne ekonomistke na generalnem direktoratu Evropske komisije za konkurenco. Umaknila se je zaradi polemik o njeni nacionalnosti, saj je to delovno mesto povezano tudi z regulacijo ameriških tehnoloških velikanov.

Ekonomistka Fiona Scott Morton je v pismu, ki ga je danes objavila evropska komisarka Margrethe Vestager, pristojna tudi za konkurenco, sporočila, da se odpoveduje položaju, ki bi ga sicer prevzela s septembrom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Glede na politične polemike, ki jih je povzročila izbira Neevropejca za to delovno mesto, in glede na to, da mora imeti generalni direktorat za konkurenco popolno podporo Evropske unije (...), sem menila, da je najbolje, da odstopim," je zapisala Scott Morton.

"Obvestila me je o svoji odločitvi, da ne bo sprejela položaja glavne ekonomistke za konkurenco. To odločitev sprejemam z obžalovanjem," pa je na Twitterju zapisala komisarka Vestager.

Fiono Scott Morton je Evropska komisija na ta položaj imenovala minuli teden, čemur so sledile številne kritike. Na njeno imenovanje se je v torek odzval francoski predsednik Emmanuel Macron in dejal, da sproža "veliko vprašanj", ter opozoril, da ZDA ali Kitajska na takšno delovno mesto zagotovo ne bi imenovale tujca.

Že minuli teden je francoski minister za digitalne zadeve Jean-Noel Barrot komisijo pozval, naj ponovno razmisli o imenovanju Scott Morton. Pismo, v katerem so izrazili zaskrbljenost glede njenega imenovanja, so komisarki Vestager poslali tudi Evropska ljudska stranka (EPP), Renew Europe, socialdemokrati (S&D) in Zeleni.

Fiona Scott Morton, sicer profesorica ekonomije na univerzi Yale, je bila v letih 2011 in 2012, v času predsednika Baracka Obame, na visokem položaju na ameriškem ministrstvu za pravosodje, bila pa je tudi svetovalka družb Amazon, Apple in Microsoft.

Številni politični predstavniki v EU, predvsem pa v Franciji, so zaradi njenih preteklih angažmajev opozarjali na morebitna navzkrižja interesov in nevarnost vmešavanja Washingtona v odločitve EU.

