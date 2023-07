Resne zlorabe migrantov

Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) poziva EU

Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je EU pozvala, naj v luči "resnih zlorab" migrantov s strani tunizijskih varnostnih organov začasno zadrži v nedeljo podpisani dogovor o preprečevanju nezakonitih migracij s to severnoafriško državo.

HRW je sporočil, da je od marca opravil intervjuje z več kot 20 migranti in prosilci za azil v državi, skoraj vsi pa so pričali o tem, da so jim tunizijske oblasti kršile človekove pravice.

Nevladna organizacija s sedežem v New Yorku je v svojem poročilu med zabeleženimi kršitvami navedla "pretepanje, uporabo prekomerne sile, nekatere primere mučenja, samovoljne aretacije in pridržanje, kolektivne izgone, nevarne dejavnosti na morju, prisilne izselitve ter krajo denarja in premoženja".

Sedem izmed 20 intervjuvancev so del skupine do 1200 temnopoltih Afričanov, ki naj bi jih tunizijski varnostni organi premestili v puščavska območja ob meji z Libijo in Alžirijo.

O enem takem primeru so v nedeljo, torej na dan podpisa pogodbe med EU in Tunizijo, poročali dopisniki francoske tiskovne agencije AFP. Libijski mejni organi so namreč rešili več deset izčrpanih in dehidriranih ljudi, ki naj bi jih v puščavi pustili pripadniki tunizijske vojske in nacionalne garde.

Ta primer sledi izgonu več sto tujcev iz tunizijskega pristaniškega mesta Sfax v začetku meseca, o katerem so za AFP pričali številni nevladniki in ostali viri.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nizozemski premier Mark Rutte in italijanska premierka Giorgia Meloni so v nedeljo v Kartagini s tunizijskim predsednikom Kaisom Sajedom podpisali dogovor o sodelovanju pri preprečevanju nezakonitih prihodov migrantov.

V okviru dogovora bo EU letos z več kot 100 milijoni evrov finančno kompenzirala Tunizijo za njen prispevek pri ustavljanju migrantov in beguncev na njihovi poti v Evropo. Skupno naj bi Bruselj ekonomsko opustošeni Tuniziji pomagal z 900 milijoni evrov.

HRW je v tej luči pozval države članice EU, naj začasno zadržijo sporazum s Tunisom, dokler se temeljito ne preuči njegovega vpliva na človekove pravice ljudi na poti.

Nevladniki nedaven porast primerov slabega ravnanja z migranti povezujejo s Sajdeovo vse ostrejšo retoriko. Predsednik Tunizije je februarja namreč sporočil, da ne bo dovolil, "da nezakoniti migranti ostanejo v Tuniziji in da se spodkopavajo državne institucije ali spreminja demografska sestava Tunizije".

Odtlej se je število poskusov odhodov iz države proti Evropi še povečalo. Italijanska Lampedusa je od tunizijske obale oddaljena okoli 150 kilometrov.