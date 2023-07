Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora izdal 57 priporočil vladi

Pri pripravi priporočil je sodelovalo 40 strokovnjakov in organizacij

Nika Kovač in Robert Golob

© Luka Dakskobler

Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora je izdal 57 priporočil vladi za obvladovanje sovražnega govora, ki so jih predstavili na današnji novinarski konferenci. Pri pripravi priporočil je sodelovalo 40 strokovnjakov in organizacij, nanašajo pa se na področja šolstva, preventive, spleta, medijev in kaznovalno-pravnega odziva.

Strateški svet ni želel biti moralno razsodišče, ki komentira posamezne primere, je uvodoma dejala predsednica sveta Nika Kovač. "Želeli smo pripraviti sklop sistemskih priporočil, ki gradijo družbo, v kateri lahko vsak posameznik in posameznica uresniči svoj potencial," je dodala.

Kovač je predstavila priporočila na področju šolstva. Kot glavno je izpostavila urgentno točko, kamor se lahko ravnatelji obrnejo v primerih sovražnega govora in nasilja na samih šolah, prav tako priporočajo krepitev šolskih svetovalnih delavcev na šolah. Nasilje na družbenih omrežjih naj se obravnava tudi v šolskem prostoru, priporočajo.

Pri preventivi priporočajo ustvarjanje nediskriminatornega delovnega okolja, birokratsko razbremenitev centrov za socialno delo ter kadrovsko popolnitev centrov za duševno zdravje otrok, je dodala Kovač.

Pravnica Katarina Bervar Sternad je predstavila priporočila glede kaznovalno-pravnega odziva. Opis sovražnega govora v kazenskem zakoniku bi razširili še na povzročitev vznemirjenja, oziroma zgražanja v javnosti. Prav tako bi bilo nekatere primere sovražnega govora primerneje naslavljati v prekrškovnih postopkih, je dejala. Policija pa bi po njenih besedah morala izvajati učinkovitejšo pomoč žrtvam.

Priporočila na področju medijev in spleta je predstavil profesor z ljubljanske fakultete za družbene vede Marko Milosavljević. Izpostavil je, da je nujno potrebno spremeniti zakonodajo na področju medijev, saj je zaradi digitalizacije, razvoja platform in družbenih omrežij zastarela in neučinkovita. Predlaga razširitev odgovornosti medijev tudi za njihove profile na družbenih omrežjih. Priporoča tudi določene ukrepe glede izboljšanja in učinkovitosti regulatorjev, demonetizacijo lažnih novic, treba pa je zaščititi tudi novinarje, je izpostavil.

Po besedah predsednika vlade Roberta Goloba gre za vzorčni primer, ko se je na enem mestu povezalo več kot 40 predstavnikov stroke, civilne družbe, ministrstev in ostalih uradnih institucij, s čimer se je ustvarilo okolje, "platforma, če hočete", kjer se je dalo o tej pomembni temi govoriti v spoštljivem dialogu. Svet je iskal rešitve, kako preprečiti, da bi ta sovražni govor na eni strani sploh nastajal, kako se ga identificira in tudi kako kaznovati tiste, ki na noben način ne želijo nehati s širjenjem takega sovražnega govora.

Golobu je najbolj všeč dejstvo, da so pri pripravi teh priporočil sodelovala tudi resorna ministrstva, kar po njegovih besedah pomeni, da je pot do njihove uveljavitve odprta. Spremembe sistemske zakonodaje in spremembo delovanja državne uprave pričakuje v naslednjih mesecih. "Smo pa mi politiki tisti, ki moramo dati zgled vsem državljankam in državljanom in biti prvi, ki bomo rekli sovražnemu govoru ne," je dejal. Glede implementacije pa "danes ne bomo dajali nobenih obljub", je dodal.

Strateški svet se je tudi dogovoril, da bo delo nadaljeval. Po besedah predsednice Nike Kovač se bo sestal predvidoma čez leto dni in revidiral stanje v družbi. "V tem trenutku lahko samo upamo, da bodo stvari stekle, sama pa vidim tudi ta dokument kot neko dodatno usmeritev za celotno civilno družbo," je dejala Kovač. Kot je dodala direktorica vladnega urada za komuniciranje Petra Bezjak Cirman, gre le za priporočila sveta, pristojni organi lahko tudi ugotovijo, da katera od teh priporočil niso izvedljiva.