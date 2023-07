Mačizem se vrača!

Španija sodi med najnaprednejše evropske družbe: nasilje nad ženskami tam jemljejo resno, imajo liberalno pravico do umetne prekinitve nosečnosti in sodoben zakon o transspolnih osebah. A kaj bo ostalo od teh pravic, če bo na volitvah slavila desnica?

Sovraštvo, ki ga seje Vox, spominja na mračne čase. Mačizem in homofobija sta spet dobila zalet. Bo po volitvah Vox postal del nove vladne koalicije?

Policijski komisarki Marii Jesus Cantos se je naježila koža na podlahteh, ko je v pisarni v Madridu pripovedovala o ženski, ki se je vrgla pod vlak, ker ni več prenesla moževih udarcev. Zgodbe žensk se je dotaknejo, je povedala. Tu in tam se še vedno pogovarja z žrtvami nasilja, čeprav to ni več njeno delovno področje. Policijska uslužbenka je že 35 let in dela kot vodja VioGena, programa za preprečevanje nasilja nad ženskami. Njena naloga je Španke obvarovati pred partnerji. Španija to vrsto nasilja jemlje tako resno kot skoraj nobena druga članica Evropske unije.