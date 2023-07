Prihaja epidemija raka med mlajšimi?

Izziv za rojene po letu 1980 bo doumeti, da rak postaja kronična bolezen, s katero bodo morali ljudje živeti, se po zdravljenju rehabilitirati in se spet vključiti v družbo

Operacija na Onkološkem inštitutu Ljubljana

© Borut Krajnc

V zadnjih 30 letih so po podatkih britanskih in ameriških znanstvenikov porasli primeri raka med milenijsko populacijo. Razlogi za večanje rakavih obolenj naj bi bili močno povezani s sodobnim amerikaniziranim načinom življenja. Povečanje pa naj bi bilo tako izrazito, da so vodilni epidemiologi predlagali, da bi ga morali imenovati epidemija.