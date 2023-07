Prelomni junij 2023

Osem podnebnih dogodkov, ki kažejo nove klimatske razmere na planetu

Opustošenje po vremenski ujmi v Cerknem

© Borut Krajnc

Na obrobju severnoitalijanskega mesta Lodi v Lombardiji, na ulici Strada Vecchia Cremonese, se je 11. julija okoli poldneva med obnovo prometnih oznak zgrudil 44-letni cestni delavec in umrl. Vzrok smrti: srčni infarkt, povezan z vročino, ki je na cesti – delovišču – dosegala okoli 40 stopinj Celzija. Zaradi vročine je treba dela na asfaltu in betonu voditi drugače, vsaj premakniti v nočni čas, je ob tragediji opozorila sekretarka Italijanske konfederacije delavskih sindikatov (CISL) Elena Maga. »Ne bi nam bilo treba čakati, da ljudje umrejo.« Pozivi za spremembe delovnih razmer ob ekstremnih temperaturah sicer prihajajo tudi iz druge smeri, ki kapitalizem nemara bolj skrbi; to je nižja produktivnost. Raziskava Heat-Shield, ki je nastala v okviru raziskovalnega programa EU Horizon 2020, kaže, da se pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija efektivni delovni čas delavcev na prostem v sektorjih, kot so gradbeništvo, turizem, promet in kmetijstvo, zmanjša za 15 odstotkov. Podobno kažejo druge raziskave; produktivnost fizičnih delavcev se zmanjša za štiri odstotke na vsako stopinjo nad 27 stopinj Celzija.