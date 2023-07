»Smrdljivo pravičništvo«

NSi od Svetlane Makarovič pričakuje vračilo denarnega dela Prešernove nagrade

Svetlana Makarovič

© Borut Krajnc

Na zahtevo poslanske skupine Nove Slovenije je komisija državnega zbora za nadzor javnih financ na nujni seji obravnavala izplačilo denarnega dela Prešernove nagrade umetnici Svetlani Makarovič, za katero se je ministrstvo za kulturo odločilo pred nekaj tedni. Po mnenju NSi obstaja sum, da je ministrstvo za kulturo brez pravne podlage izpolnilo denarno terjatev, ki naj ne bi več obstajala.

Sramotna saga, povezana s podelitvijo Prešernove nagrade pisateljici in pesnici Svetlani Makarovič, se tako nadaljuje. Člani komisije so s štirimi glasovi za in tremi proti sprejeli vse sklepe, ki jih je predlagala NSi. In sicer, da izplačilo denarnega dela Prešernove nagrade preverita Računsko sodišče in Komisija za preprečevanje korupcije, da komisija pozove ministrico za kulturo Asto Vrečko, naj naredi vse, da se izplačana sredstva vrnejo v proračun. Hkrati pa se ministrstvu za finance priporoči, da opravi nadzor nad porabo omenjenih sredstev.

Ko je Svetlana Makarovič letos po 23 letih želela prevzeti Prešernovo nagrado, je zaradi neodzivnosti upravnega odbora Prešernovega sklada vajeti v roke vzelo ministrstvo za kulturo. Umetnici je denarno nagrado izplačalo v skladu z veljavnim sklepom upravnega odbora iz leta 1999, ki je ob spremenjeni volji nagrajenke pravna podlaga za izročitev nagrade. Prav tako 12. člen zakona o Prešernovi nagradi določa, da sredstva za dodeljevanje nagrad in delo odbora zagotavlja Slovenija ter da strokovna in administrativna dela za odbor opravlja ministrstvo, pristojno za kulturo.

Poslanka NSi Iva Dimic je na seji govorila, da bi bilo lahko v zvezi s to odločitvijo storjeno kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja in pravic ter oškodovanje javnih sredstev. Predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada Jožef Muhovič je na seji nadaljeval svoj boj in je zanikal zakonsko utemeljitev ministrstva za kulturo za vrnitev nagrade. Povedal je, da po mnenju odbora ministrstvo za kulturo samo od sebe in brez pooblastila ne more izplačevati denarnih nagrad fizičnim osebam.

»To razumem kot še enega v nizu napadov na ministrstvo, name in na stranko Levica,« je na seji poudarila Asta Vrečko in sklic seje označila za neutemeljen. Tudi poslanka Levice Nataša Sukič je sklepe predlagatelja seje označila za neutemeljene, žaljive. »Že drugi teden zapored sedim na seji, kjer se za kulturni boj zlorabljajo veliki umetniki, prejšnji petek Boris Pahor, danes Svetlana Makarovič,« je povedala. Nič čudnega, da so bili sklepi potrjeni, ko pa večino komisije sestavljajo opozicijski poslanci.

Kljub drugačnim trditvam gre za politično igro, zgodbo o nagradi Svetlani Makarovič »sredinska« NSi izkorišča za nagovarjanje svojih volivcev in za ščuvanje zoper umetnico. Zgolj za primerjavo: strošek nagrade znaša 8346 evrov, bruto letna plača iz leta 2022 sedanjega predsednika uprave Darsa in nekdanjega podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka pa znaša 173.561 evrov. Vprašanje je le, ali NSi bolj moti umetničina rdeča zvezda ali to, da je ženska.

»Seveda me ne preseneča, da ta najnovejša intriga prihaja ravno iz katoliških krogov. Ravno ta stranka na čelu z nekdanjo predsednico Ljudmilo Novak me je vsa leta brez sramu obrekovala, češ da sem Prešernovo nagrado zavrnila, denar pa sprejela. Z nobeno drugo versko skupnostjo nisem bila v nobenem konfliktu, ker jih spoštujem, tole zadnje pa je tipičen primer katolicistične hinavščine in smrdljivega pravičništva. Jasno je, da gre tukaj izključno za njihovo zavist in osebno sovraštvo,« o vsem skupaj meni Svetlana Makarovič.