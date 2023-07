Stanovanjski sklad dokapitalizirali s 25,5 milijona evrov

Sklad bo del sredstev uporabil za gradnjo lastnih najemnih stanovanj

© Borut Krajnc

Vlada je danes sprejela sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala Stanovanjskega sklada RS za 25,5 milijona evrov. Sklad bo del sredstev uporabil za gradnjo lastnih najemnih stanovanj, del pa za nov program sofinanciranja gradnje neprofitnih stanovanj občin, lokalnih stanovanjskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij.

"Izplačilo sredstev v višini 25,5 milijona evrov predstavlja največje povečanje premoženja Stanovanjskega sklada RS v zadnjih 20 letih. Z dodatnimi denarnimi sredstvi bo sklad okrepil svoje delovanje na področju zagotavljanja najemnih stanovanj z neprofitno najemnino, kar je ključen korak v odpravljanju stanovanjske krize," so na ministrstvu za solidarno prihodnost v sporočilu navedli ministra Simona Maljevca.

Dokapitalizacijo bodo zagotovili iz sredstev ministrstva za solidarno prihodnost. Sklad bo del sredstev uporabil za gradnjo lastnih najemnih stanovanj, del pa za nov program sofinanciranja gradnje neprofitnih stanovanj občin. Kot so STA povedali na ministrstvu, je točna delitev sredstev še stvar dogovora in je odvisna od projektov, ki jih bo mogoče podpreti v tem letu, bo pa glavnina sredstev namenjena za program sofinanciranja gradnje občin in lokalnih skladov.

Ministrstvo je sicer po pomladni seriji obiskov stanovanjskih organizacij junija začelo izvajati anketno poizvedovanje med stanovanjskimi skladi in občinami o načrtovanih stanovanjskih projektih. In sicer zbira podatke o velikosti projekta, ocenjeni vrednosti, začetku in predvidenemu zaključku ter aktualni fazi projekta.

Poleg dokapitalizacije je letos za gradnjo stanovanj predvidenih še 50 milijonov evrov iz načrta za okrevanje in odpornost.

Doslej je pridobilo podatke 32 občin in devetih stanovanjskih skladov, ki načrtujejo izvedbo 118 projektov s 4825 stanovanji. Ti projekti so v različnih razvojnih fazah, od pridobivanja projektne dokumentacije do gradnje, za vsa pa so že pridobljena zemljišča.

Kot še pravijo na ministrstvu, vlada z dokapitalizacijo sledi zavezam s koalicijskega vrha z začetka februarja letos, da bo v tem mandatu s sredstvi podprla projekte, ki jih je moč zagnati do leta 2026, do konca mandata pa bo oblikovala stabilen in predvidljiv sistem financiranja javne stanovanjske gradnje.

Glede slednjega so na ministrstvu STA povedali, da bodo do leta 2026 tudi pripravili ustrezne rešitve za stabilno sistemsko financiranje, ki bo predstavljajo temelj stanovanjske politike po letu 2026, ko bo začel veljati tudi nov nacionalni stanovanjski program.

"Točno rešitev financiranja in točno zasnovo programa bo ministrstvo začelo snovati jeseni, v letu 2024 načrtuje široko javno razpravo, v letu 2025 pa sprejemanje novega programa, ki bo vključeval tudi ustrezne finančne vire," so dejali.

Julija lani je takratno ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbe o odobritvi sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj iz načrta za okrevanje in odpornost za 34 projektov, ki predvidevajo pridobitev skupno 1036 javnih najemnih stanovanj. Skupna višina nepovratnih sredstev je takrat znašala 60 milijonov evrov.