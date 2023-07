Državni svet izglasoval odložilni veto na zakon o dolgotrajni oskrbi

Za veto je glasovalo 17 državnih svetnikov, proti pa devet

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac

Državni svet je danes podprl predlog interesnih skupin delodajalcev, lokalnih interesov in kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev in izglasoval odložilni veto na zakon o dolgotrajni oskrbi. Predvsem nasprotujejo delu zakona, ki s 1. julijem 2025 uvaja obvezen prispevek za dolgotrajno oskrbo. Za veto je glasovalo 17 državnih svetnikov, proti pa devet.

Predlog za odložilni veto je podprla tudi komisija državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

Državni svetnik Andrej Poglajen, ki je predstavnik lokalnih interesov, je dejal, da je razlogov za veto več. "Javni razpravi je bilo namenjenih le pet delovni dni, socialni dialog je bil prešibek, ključno vprašanje pa je financiranje dolgotrajne oskrbe," je naštel. "Sprejete rešitve ne bodo zagotovile, da bo sistem vzdržen," je prepričan.

V zvezi z vsem navedenim v zakonu ostaja veliko odprtih vprašanj, ki bi jih lahko v večji meri razrešili, če bi bil predlog zakona obravnavan po rednem zakonodajnem postopku in če bi bila javna razprava daljša, menijo predlagatelji.

Zakon, ki ga je državni zbor sprejel v ponedeljek, od 1. julija 2025 določa plačilo obveznega prispevka v višini enega odstotka. Delodajalci in delojemalci bodo plačali prispevek v višini enega odstotka bruto plače, upokojenci pa v višini enega odstotka od neto pokojnine. Samostojni podjetniki in kmetje bodo plačali dva odstotka, ker so hkrati delodajalci in delojemalci.

Toda omenjene interesne skupine menijo, da bi moralo biti financiranje dolgotrajne oskrbe urejeno tako, da bo sistem v praksi vzdržen, da bo zagotavljal dejanski in pravočasen dostop do želenih storitev, hkrati pa ne bo pretirano obremenil zavezancev za plačilo storitev.