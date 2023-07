Ukrajina / Po navedbah Bele hiše že uporabljajo ameriške kasetne bombe

Ameriški predsednik Joe Biden

© Gage Skidmore / Flickr

ZDA so Ukrajini že dobavile kasetne bombe, ki so jih ukrajinske sile začele uporabljati, je sporočila Bela hiša. Ukrajinske sile so jih začele uporabljati v zadnjem tednu, je v četrtek izjavil tiskovni predstavnik ameriškega Sveta za nacionalno varnost John Kirby, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik Joe Biden je v intervjuju, ki ga je v začetku julija predvajala televizija CNN, dejal, da je glede dobave tega orožja Ukrajini sprejel "zelo težko odločitev", ki jo je utemeljil z dejstvom, da Kijevu "zmanjkuje streliva".

Tiskovni predstavnik Bele hiše John Kirby je v četrtek na vprašanje, ali Kijev zdaj uporablja ameriške kasetne bombe, odgovoril pritrdilno. Po njegovih besedah je bilo to orožje nameščeno na frontni črti "v zadnjem tednu".

Kasetno strelivo vsebujejo več manjših bomb in te se po izstrelitvi razpršijo nad širokim območjem. Namenjene so uničevanju tankov in druge opreme ter vojakov, saj lahko zadenejo več tarč naenkrat. A za njimi ostane veliko streliva, ki ne eksplodira in predstavlja nevarnost za civiliste po spopadih tudi desetletja kasneje. Konvencijo o prepovedi kasetnih bomb je podpisalo več kot 120 držav članic, med katerimi pa ni ZDA in Rusije.

