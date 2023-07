Mesec / »Izstop delodajalcev je taktična poteza za blokado sprememb«

Delodajalci izstopajo iz Ekonomsko-socialnega sveta

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec

© Vlada RS

Minister za delo Luka Mesec izstop delodajalcev iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) razume kot taktično potezo, s katero najverjetneje želijo ustaviti spremembe na področjih dolgotrajne oskrbe in delovnih razmerij, kar da je nesprejemljivo. Delodajalce je zato pozval, naj se jeseni vrnejo za pogajalsko mizo.

Mesec je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril, da je bil socialni dialog v času te vlade korekten in da so partnerji - sindikati, delodajalci in vlada - načeloma vedno sprejeli rešitev, s katero ni bil nihče povsem zadovoljen, hkrati pa vsi toliko, da so zapustili pogajalsko mizo in da so šle stvari dalje.

Pri nekaterih stvareh pa se je zataknilo ali zaradi vsebine ali zaradi nerazumevanja socialnega dialoga, je ocenil minister.

V zvezi z vsebinskim nestrinjanjem je izpostavil zakon o dolgotrajni oskrbi, o katerem je danes po vetu državnega sveta vnovič odločal državni zbor. "Stališče ministrstva za solidarno prihodnost in vlade v celoti je, da mora biti dolgotrajna oskrba solidarnostna, kar pomeni, da mora biti na voljo vsem, ki jo potrebujejo," je spomnil.

V Gospodarski zbornici Slovenije medtem po njegovih besedah želijo, da bi bilo za dolgotrajno oskrbo vzpostavljeno individualno zavarovanje, kar pomeni, da bi bila na voljo samo tistim, ki bi si jo lahko privoščili, kar pa je za vlado nesprejemljivo.

Delodajalce je Mesec pozval, naj se jeseni vrnejo za pogajalsko mizo, saj Slovenijo čakajo veliki izzivi.

Da delodajalci morda ne razumejo socialnega dialoga, pa, tako Mesec, kažejo postopkovni zapleti, povezani z osnutkom novele zakona o delovnih razmerjih, ki je šel junija v javno obravnavo. To se je zgodilo, čeprav se predstavniki gospodarstva z njim ne strinjajo.

A socialni dialog ne "sme biti sredstvo za blokado predlogov, temveč mora biti proces, skozi katerega se skušamo zbližati, kolikor se da", je podčrtal Mesec in dodal, da so delodajalcem povedali, da so pripravljeni na nadaljnje pogovore o osnutku.

Delodajalci tako danes niso podali legitimnih razlogov za izstop iz socialnega dialoga, je prepričan minister. Njihova poteza je po njegovih besedah predvsem taktična, z njo pa naj bi želeli zaostriti razmere, da bi se ustavilo določene spremembe.

Mesec je poudaril še, da so različni pogledi na določena vprašanja normalni, da pa je vedno treba poiskati skupni jezik. "Tudi sam pogosto nisem zadovoljen z izplenom bodisi pogajanj v socialnem dialogu bodisi s tem, kar se dogovorimo medresorsko ali v državnem zboru. A odgovornost pomeni, da si zmožen sprejeti kompromise in z njimi živeti," je dodal.

Delodajalce je pozval, naj se jeseni vrnejo za pogajalsko mizo, saj Slovenijo čakajo veliki izzivi. Kot je spomnil, so prejšnji teden začeli razpravo o prenovi pokojninskega sistema, ki mora biti v korist vseh.

Reprezentativne delodajalske organizacije so izstop iz ESS napovedale danes. Kot je na skupni novinarski konferenci delodajalcev dejal predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš, se v socialnem dialogu počutijo neenakovredne, pri zakonih, kot sta zakona o delovnih razmerjih in o dolgotrajni oskrbi, pa ne želijo imeti le vloge statista.