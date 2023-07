Trumpu bodo začeli soditi maja prihodnje leto

Sojenje zaradi zaupnih dokumentov, ki jih je Trump odnesel iz Bele hiše in ni hotel vrniti

Donald Trump

© Flickr / Gage Skidmore

Sodni proces proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi zaupnih dokumentov, ki jih je odnesel iz Bele hiše in ni hotel vrniti, se bo začel 20. maja prihodnje leto, je danes odločila zvezna sodnica Aileen Cannon. Trumpovi odvetniki so želeli, da bi se proces začel šele po predsedniških volitvah novembra 2024.

Posebni tožilec Jack Smith je želel, da bi se sojenje začelo še letos, najkasneje sredi decembra, vendar pa so Trumpovi odvetniki prepričali sodnico, da ne bodo imeli dovolj časa, da se pripravijo na obrambo.

Smih je želel, da se primer konča, še preden se predsedniška kampanja v ZDA zažene s polno paro. Sojenje, ki naj bi predvidoma trajalo dva tedna, se bo tako začelo sredi sezone strankarskih volitev.

Maja bo večina ključnih držav že opravila svoje strankarske volitve in kandidata republikancev ter demokratov bosta takrat vsaj neuradno že znana. Trump trenutno zanesljivo vodi med republikanskimi predsedniškimi kandidati in vsaka nova obtožnica mu podporo strankarske baze še bolj utrdi.

Jack Smith je Trumpa in njegovega osebnega pomočnika Walterja Nauto junija obtožil nezakonitega ravnanja z zaupnimi dokumenti. Trump je dokumente odnesel s seboj iz Bele hiše na Florido, namesto da bi jih predal Nacionalnemu arhivu, kot to določa zakon.

Nato se je več mesecev izogibal pozivom za predajo dokumentov in FBI je avgusta lani s sodnim nalogom izvedel hišno preiskavo ter jih zaplenil. Dokumente je skrival tudi pred lastnimi odvetniki in je Nauti naročil, naj jih premesti, kar je ta po navedbah obtožnice tudi storil.

Sodnica Cannon, ki jo je na položaj imenoval Trump in mu je že skušala pomagati, ko je naročila, naj zaplenjeni material pregleda posebni sodni pooblaščenec, se je strinjala s Trumpovimi odvetniki, da je dokaznega materiala res ogromno in potrebujejo čas za pregled in pripravo obrambe. Dodala je še, da pričakuje veliko sodb in zahtev pred začetkom sojenja.

Sodnica je od zveznega prizivnega sodišča decembra lani dobila pravno zaušnico, ko so jo konservativni sodniki kritizirali, da ni imela nobene pravice imenovati sodnega pooblaščenca, odpravili njeno odločitev in dovolili nadaljevanje kazenske preiskave in pregona Trumpa.

Potem ko je po vložitvi obtožnice žreb določil, da bo vodila proces proti Trumpu, je danes dejala, da "ne vidi zadostnih razlogov, zakaj bi začetek sojenja preložili na kasnejši čas.

Trumpa preganja tudi država New York zaradi kaznivih dejanj, povezanih s plačilom za molk o spolnem razmerju pornografski igralki Stormy Daniels pred volitvami 2016, Smith pa ga je pred dnevi obvestil, da ga čaka še zvezna obtožnica zaradi prizadevanj za spreobrnitev izida predsedniških volitev 2020 in napada na kongres 6. januarja 2021.

Guardian danes poroča, da je državna tožilka Georgie Fani Willis pripravila obsežno obtožnico proti Trumpu in njegovim sodelavcem zaradi kriminalnega združevanja, ker so skušali spremeniti izid predsedniških volitev v tej državi.

Trumpovih pravnih težav s tem še ni konec, saj se civilna odškodninska tožba kolumnistke E. Jean Carroll nadaljuje, potem ko je newyorška porota že odločila, da ji mora Trump zaradi spolne zlorabe in obrekovanja plačati pet milijonov dolarjev odškodnine.

Toži ga tudi njegov nekdanji odvetnik Michael Cohen, ki je šel v zapor zaradi plačila Danielsovi. Cohen zahteva 1,3 milijona dolarjev zaostalega pravnega honorarja. Trump obenem toži tako Carroll kot Cohena.