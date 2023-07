Študentski boni ostajajo

Študentska organizacija prekinila z zbiranjem podpisov pod peticijo proti ukinitvi

© Borut Krajnc

Predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) so se srečali z ministrom za delo Luko Mescem in se dogovorili o nadaljnjih korakih pri ureditvi področja sistema subvencionirane študentske prehrane. ŠOS je po zagotovilih ministra, da študentski boni ostajajo, prekinil zbiranje podpisov za peticijo proti ukinitvi študentskih bonov.

Minister in predsednica ŠOS Marika Grubar sta se srečanju, ki je potekalo minuli torek, strinjala, da mora sodelovanje med organizacijo in ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prinesti rezultate na področju subvencionirane študentske prehrane, ki bodo v interesu vseh študentk in študentov, so v sporočilu za javnost zapisali na SOŠ.

Mesec in Grubar sta se strinjala, da bo v prihodnje komunikacija potekala kontinuirano in v formalni obliki, saj bo le na ta način, prek konstruktivnega dialoga, možno oblikovati najprimernejše predloge za izboljšavo obstoječega sistema. ŠOS je dobil zagotovilo ministra, da do ukinitve obstoječega sistema študentskih bonov, o kateri se je pisalo v medijih, ne bo prišlo.

Na ravni vlade potekajo razprave o možnosti uvedbe sistema javnih menz, ki bi lahko nadgradile, ne pa tudi nadomestile obstoječi sistem subvencionirane študentske prehrane.

Na ravni vlade sicer potekajo razprave o možnosti uvedbe sistema javnih menz, ki bi lahko nadgradile, ne pa tudi nadomestile obstoječi sistem subvencionirane študentske prehrane. Prisotni na sestanku so se strinjali, da bodo preučili možnosti širitve ponudbe v kraje, kjer ni visokošolskih zavodov in kjer je izvajanje sistema subvencionirane študentske prehrane trenutno onemogočeno. Veliko študijskih programov se vsaj delno izvaja na daljavo, zaradi česar je treba tudi študentom teh programov zagotoviti enako dostopnost do prehrane, so poudarili na SOŠ.

Ideja o sistemu javnih menz bi lahko predstavljala dopolnitev trenutnega sistema in bi se lahko v sklopu obstoječih javnih ponudnikov izboljševala, izpostavlja ŠOS. Predstavniki organizacije bodo v začetku prihodnjega leta povabljeni k sodelovanju v delovni skupini, ki bo pripravila spremembe zakonodaje, v smeri povečanja dostopnosti in kakovosti študentske prehrane. Prav tako bo ministrstvo ponovno preverilo možnost dviga subvencije v sklopu prenove zakonodaje, predvidoma pred naslednjo redno uskladitvijo z inflacijo.

Minister je predstavnike ŠOS sprejel na njihovo pobudo, so za STA dodali na ministrstvu.