Več kot 24 tisoč podpisov proti odlovu nutrij

Predstavniki več kot 20 društev in organizacij so pristojno ministrstvo pozvali, naj razglasi moratorij na odlov, ki naj bi se začel konec meseca

© Borut Krajnc

Predstavniki 20 društev in organizacij so ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano včeraj predali več kot 24.000 podpisov pod peticijo, s katero izražajo nasprotovanje odlovu nutrij na območju Ljubljanskega barja. Ministrstvo so med drugim pozvali, naj razglasi takojšen moratorij na odlov, ki naj bi se začel konec meseca oziroma v začetku avgusta.

Kot je ob predaji podpisov v imenu nasprotnikov odlova povedala predstavnica Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF) Adria v Sloveniji Nevenka Lukić Rojšek, želijo s podpisi dokazati, da pomembne del slovenske javnosti ne podpira nasilnih kratkoročnih rešitev za probleme sobivanja človeka z drugimi živimi bitji v Sloveniji.

"Iztrebljanje ni rešitev, je problem sam po sebi, saj utrjuje prepričanje, da lahko človek z nasiljem ohranja dominantni položaj izkoriščevalca narave. Dokler se zavračajo številni drugi ukrepi, ki bi jih morala omogočiti država, pozivanje k celovitem odlovu nutrij na območju Ljubljanskega barja samo zato, da se upraviči delovno mesto in plačo s pridobitvijo sredstev iz skupnih skladov, nikakor ni upravičeno," je poudarila.

Predstavniki 20 slovenskih društev pristojno ministrstvo poleg tega, da takoj razglasi moratorij na celovit odlov nutrij na območju krajinskega parka Ljubljansko barje, po besedah Lukić Rojšek pozivajo tudi k temu, da prevzame pobudo za čimprejšnjo vzpostavitev dialoga v obliki delovne skupine, ki bo v najkrajšem času opravila "analizo stanja na podlagi objektivnih informacij ter brez političnih pritiskov oblikovala realistične in naravi ter ljudem prijazne rešitve".

Ob tem se zavzemajo tudi za čimprejšnji sprejem novele zakona o zaščiti živali ter da bi vlada in državni zbor v široki javni razpravi "spodbudila boljšo informiranost o čutečih bitjih in družbeni konsenz o tem, kaj narava sploh je in kakšne odgovornosti, ne dolžnosti imamo ljudje do nje".

Generalni direktor direktorata za gozdarstvo in lovstvo Tomaž Hrovat je ob sprejemu podpisov peticije najprej izrazil zadovoljstvo nad skrbjo državljanov za okolje in dodal, da to skrb z njimi delijo tudi na ministrstvu. "Delimo tudi skrb za dobrobit živali, za posamezne živalske vrste in ekosistem kot celoto," je nanizal. Čeprav so si z državljani enotni pri teh ciljih, pa se včasih pri načinih za njihovo doseganje razhajajo, je še poudaril in dodal, da je v tem trenutku tako tudi v primeru odlova nutrij.

Po besedah Hrovata bodo pobudo društev preučili in "skladno z odločitvijo v nadaljevanju tudi postopali". Ob tem je napovedal tudi nadaljevanje dialoga z nevladnimi organizacijami.

Operativni del odlova nutrij na območju krajinskega parka Ljubljansko barje bo predvidoma stekel konec meseca oziroma v začetku avgusta, je za STA sredi meseca pojasnil direktor Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje Janez Kastelic. Kot je pojasnil, zaradi dopustov aktivnosti trenutno potekajo v skladu z razpoložljivimi kadrovskimi možnostmi.

Odlov bo najprej stekel na tako imenovanih nelovnih površinah, saj imajo kar nekaj prošenj lokalnega prebivalstva, da odlovijo nutrije, ki so "že v naseljih oziroma prihajajo celo do hiš". Ob tem je pojasnil, da s strani lokalnega prebivalstva niso naleteli na neodobravanje, temveč nasprotno. "Ljudje podpirajo naša prizadevanja, saj je to problem, ki jih direktno naslavlja," je zatrdil.

Ukrep depopulizacije nutrij na območju krajinskega parka bo sicer trajal več let. Pristojni se tako na izvajanje naravovarstvenega ukrepa popolne odstranitve nutrije pripravljajo od lanskega septembra, ko jim je odločbo za to izdalo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot je ob sprejemu podpisov peticije nasprotnikov odlova nutrij danes dejal Hrovat, ta odločba ostaja v veljavi.

Na njeni podlagi bodo lahko nutrije, ki sodijo med lovne vrste, po novem lovili tudi s pomočjo pasti živolovk. Zgolj z rednim lovom, ki so ga izvajali do sedaj, namreč po njihovi oceni naraščajoče populacije teh živali, ki se je v zadnjih desetih letih podvojila ali celo potrojila, ni mogoče več omejiti. Dnevno naj bi glede na številčno stanje odlovili 20 nutrij.