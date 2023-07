Vlada določila zdravstvene storitve, za izvajanje katerih se bo zagotovilo plačilo po realizaciji

© Borut Krajnc

Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela uredbo o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje katerih se zagotavlja plačilo po realizaciji. Uredba med drugim velja za tiste specialistično-ambulantne dejavnosti ali storitve, na katere je 1. junija letos nad najdaljšo dopustno čakalno dobo čakalo vsaj 1500 oseb.

Kot so sporočili z zdravstvenega ministrstva, velja enak kriterij za plačilo po realizaciji tudi za programe v bolnišnični dejavnosti, in sicer za endoprotezo kolka in kolena ter operacijo kile. V seznam niso vključene specialistično-ambulantne dejavnosti, bolnišnične storitve in prvi pregledi, ki so v skladu z uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njihovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 že plačane po realizaciji in bodo tako plačane tudi v prihodnje.

Da bi povečali dostopnosti do zdravstvenega varstva, zaradi velikega števila čakajočih pacientov vlada predlaga plačilo dejavnosti po realizaciji tudi za zobozdravstveno protetiko, gastroenteorologijo in pediatrijo. Z uredbo se ureja tudi plačilo prvih pregledov za oromaksilofacialne preglede, alergološke preglede za otroke in odrasle ter pulmološke preglede otrok. Zaradi obsežnega števila čakajočih pacientov se predlaga plačilo tudi za celotno dejavnost fizioterapije.

Plačilo po realizaciji se zagotovi izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki v okviru svojih zmogljivosti izvajajo zdravstvene storitve nad obsegom programa, dogovorjenim z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Nabor zdravstvenih storitev je vlada določila na podlagi podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na predlog nabora, ki ga je pripravil ZZZS, so še sporočili.