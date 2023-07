Preveč medicine?

Zakaj več ali preveč zdravstvene oskrbe ne pomeni nujno več zdravja

Zdravstvene kartoteke pacientov

© Uroš Abram

Ko govorimo o »preveč medicine« ali o »pretirani zdravstveni oskrbi«, mislimo na vse tiste zdravstvene intervencije, ki pacientu ne koristijo ali pri katerih je tveganje za škodo večje od koristi. Srž problematike pretirane zdravstvene oskrbe je zmotno prepričanje pacientov (pa tudi zdravnikov), da »več« zdravstvene oskrbe vodi do boljšega zdravstvenega izida. »Več« pogosto vključuje drago oskrbo, ki je navadno enačena z višjo kakovostjo, to je rabo novih tehnologij, naprav, opreme, pa tudi predpisovanje več zdravil in več napotitev na preiskave. Pri tem pa spregledamo, da vsako testiranje, zdravljenje ali poseg lahko povzroči napako ali zaplet. Na primer več zdravil ko predpišemo pacientu, večja je možnost napake pri jemanju zdravil. Več preiskav lahko vodi tudi v lažno pozitiven rezultat ali nenormalno odstopanje, temu pa lahko sledi nepotreben invazivni poseg.