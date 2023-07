Svoboda sovražnega govora

Kaj predlaga strateški svet in kaj kaže zadnja analiza kaznovanosti zaradi sovražnega govora pri nas

»Ta vladni svet za sovražni govor je nekaj takšnega, kot če bi savanske hijene ustanovile vegetarijansko društvo.« - Janez Janša na strankarskem srečanju v Bovcu

Ko je bil marca letos ustanovljen Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora – tudi z namenom svetovati pravosodnemu ministrstvu pri oblikovanju sprememb predpisov, ki bi prispevale k učinkovitejšemu preprečevanju sovražnega govora – so strankarska glasila in komunikatorji (zlasti) stranke SDS razglašali, da smo dobili »strateški svet za vpeljavo verbalnega delikta«. Zato se ne smemo čuditi, da so prejšnji teden, ko je svet Golobovo vlado seznanil s 57 priporočili, po le nekaj urah med njimi našli tudi »poziv k uvedbi verbalnega delikta«. Pokazali so na eno izmed priporočil, v katerem svet pravosodno ministrstvo poziva, naj preuči možnosti za razširitev opisa kaznivega dejanja javnega spodbujanja ali razpihovanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti iz 297. člena kazenskega zakonika tudi na povzročitev vznemirjenja oziroma zgražanja v javnosti.