Posekali mogočni kostanj pred ljubljansko Dramo

Na mestu, kjer je stal kostanj, je predviden nov vhod v prenovljeno gledališče

© Gašper Lešnik

Po presoji ministrstva za kulturo, da divjega kostanja pred ljubljansko Dramo ni mogoče ohraniti niti na trenutni niti na drugi lokaciji, je bila načrtovana sečnja zjutraj tudi speljana. Mogočnega drevesa pred gledališko stavbo ni več.

V jutranjih urah so delavci posekali in odstranili dele velikega divjega kostanja, odstranjeno je bilo tudi nekaj manjše drevo, ki je stalo ob strani stavbe.

Na mestu, kjer je stal kostanj, je namreč predviden nov vhod v prenovljeno gledališče. Ta bi, kot piše v peticiji Kostanja pred Dramo ne damo!, "lahko stal kjerkoli drugje, ne ravno tam, kjer raste mogočno drevo". V peticiji, pod katero se je nabralo več kot 1800 podpisov, sicer poudarjajo, da so drevesa in zelenje v mestih "naše skupno, javno dobro" ter da je treba zaustaviti "vsako ogrožanje skupnosti in njenega dobra, ki vodi v opustošenje okolja in nepopravljivo škodo".

© Gašper Lešnik

Državni sekretar na ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar je sicer na nedavni novinarski konferenci pojasnil, da so na ministrstvu izvedli več preveritev, med drugim tudi glede zelenja. Da bi ohranili divji kostanj, so v delovni skupini za prenovo gledališča, ki deluje pod njegovim vodstvom, zahtevali strokovno preveritev vseh možnosti njegove ohranitve.

Arboristi so opravili pregled drevesa s tal in meritve z rezistografom. Iz opravljene študije je razvidno, da je bilo v preteklosti več posegov v tla, ki so poškodovali koreninski sistem kostanja. Na deblu so prisotne tudi mehanske poškodbe, poleg tega pa je preiskava potrdila tudi duplino in že deloma razkrojen les. Njegova presaditev bi bila zaradi vseh poškodb in šoka zaradi selitve najverjetneje neuspešna, je pojasnil državni sekretar.

Pred prenovo območje okoli ljubljanske Drame čakajo arheološka izkopavanja, s katerimi bodo začeli še v tem mesecu. V sredini leta 2024 je predviden začetek gradbenih del, konec 58,5 milijona vrednega projekta je načrtovan do konca leta 2026.

Ravnateljica Vesna Jurca Tadel je na nedavni novinarski konferenci poudarila, da je več kot 100 let star objekt potreben obnove, enako tudi prizidka, ki sta bila zgrajena v 60. letih minulega stoletja. Zaradi funkcionalnosti bo preurejena tudi okolica gledališča.

Ljubljansko Dramo bodo prenavljali po načrtih arhitekturnega biroja Bevk Perović, ki je bil izbran na javnem natečaju.