V UKC Ljubljana hlajenih okoli 40 odstotkov objektov

Inštalacija na starih objektih ne dopušča novih priklopov električnih naprav

Klinični center v Ljubljani

V UKC Ljubljana ocenjujejo, da ohlajajo 40 odstotkov njihovih objektov. Hlajene so nove zgradbe, stare pa so bile zgrajene po nekdanjih standardih in so uspeli le deloma zagotoviti ustrezno hlajenje. Stari objekti so poleg tega slabo izolirani in imajo zastarelo inštalacijo, ki ne dopušča novih priklopov električnih naprav, so pojasnili.

V zapisu na spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so navedli, da je lahko ustrezno hlajenje bolnišničnih objektov zagotovljeno s klimatizacijo prostorov in je tudi s stališča nevarnosti prenosa infekcij najustreznejše.

"Za vgradnjo ustreznih klimatizacijskih sistemov pa je potrebna finančno velika investicija, ki ji sledi zahtevna izvedba. Obenem je smotrno objekt tudi izolirati in poskrbeti za ustrezno stavbno pohištvo. Zaradi pomanjkanja sredstev smo stare objekte le deloma opremili z ustreznim hlajenjem. To nam je uspelo le na najbolj kritičnih oddelkih infekcijske klinike," so zapisali.

Težave imajo tudi pri zagotavljanju ustreznih potreb po vlažnosti in temperaturah na starejših prezračevalnih sistemih, ki imajo omejeno možnost regulacije in ne zmorejo povsem zadostiti potrebam ob zelo visokih zunanjih temperaturah.

Split sistemi oz. lokalne hladilne naprave, ki samo hladijo zrak v prostoru, pa s stališča prenosa infekcij in omejenega čiščenja predstavljajo tveganje in se vgrajujejo le na podlagi dovoljenja službe za preprečevanje bolnišničnih okužb oz. so dopustni za administrativne prostore in druge nezahtevne prostore glede prenosa infekcij.

Sicer pa letos planirajo nove investicije v sanacijo in dograditev hlajenja in prezračevanja na več objektih skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Med dolgoročne ukrepe in naložbe za vzpostavitev sistema hlajenja in prezračevanja v višini več kot štiri milijone evrov spada izvedba celovite energetske sanacije petih objektov, in sicer glavne stavbe, nove porodnišnice, Bolnišnice Petra Držaja, negovalne bolnišnice in stare travme.

Z izvedbo celotne energetske sanacije objektov si v UKC obetajo bistveno izboljšanje bivalnih pogojev.

Našteli so nekaj ukrepov, ki so jih v UKC z namenom izboljšanja bivalnih pogojev postopoma že uvedli. Z odprtjem novega dela urgence v oktobru leta 2017 so se splošna nujna medicinska pomoč in internistična prva pomoč preselili v nove prostore, kjer so pogoji bistveno boljši kot v starih prostorih. Takrat so tudi na intenzivnem oddelku za doječe matere oziroma oddelku za perinatologijo na ginekološki kliniki v prenovljenih prostorih vpeljali stropno hlajenje prostorov, so med drugim navedli.

Sicer pa v UKC zaposlenim svetujejo, da poskrbijo za prezračevanje prostorov v nočnem času, ko temperature padejo, podnevi pa za maksimalno senčenje prostorov in zapiranje oken. Ob vklopljeni hladilni napravi naj se ne odpira oken, ker tako hladen zrak spuščamo skozi okna in obremenjujemo hladilni sistem ter povečujemo stroške za hlajenje, še svetujejo.

Prav tako svetujejo vnos zadostne količine tekočin ter pogoste osvežitve pacientov z osvežilnimi kopelmi ter preoblačenjem osebnega in posteljnega perila. Sicer pa je priporočljivo, da razlika med zunanjo in notranjo temperaturo ni večja od šestih stopinj Celzija, saj to lahko neugodno vpliva na telo, so še dodali v UKC.