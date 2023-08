Borutu Pahorju so vdrli v račun na Instagramu

Nekatere njegove objave so ob tem izginile

Ena bolj odmevnih objav Boruta Pahorja na Instagramu

© Instagram

Bivšemu predsedniku republike Borutu Pahorju so ponoči vdrli v račun na družbenem omrežju Instagram, je tvitnil Pahor. Kasneje je prek Instagrama sporočil, da so s pomočjo ekipe podjetja Meta, ki upravlja z omenjenim družbenim omrežjem, profil ponovno uspeli vzpostaviti, vendar so nekatere objave žal izginile.

"Z Meto se trudimo še naprej, da bi problem rešili, za kar se jim res iskreno zahvaljujem," je poudaril Pahor in se ob tem za razumevanje in vse spodbude zahvalil tudi svojim 137.000 sledilkam in sledilcem na Instagramu.

Pahor si je zaradi svoje vestne uporabe Instagrama v preteklosti že prislužil naziv tako "kralja Instagrama" kot "Instagram predsednika".