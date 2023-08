Očetnjava mati / V Kijevu odstranili srp in kladivo s spomenika

Delavci so akcijo izvedli v okviru kampanje odstranjevanja simbolov nekdanje Sovjetske zveze, ki se je okrepila po napadu ruske vojske na Ukrajino

Z velikanskega kipa Očetnjava mati, ki bdi nad ukrajinsko prestolnico, so danes odstranili srp in kladivo. Delavci so akcijo izvedli v okviru kampanje odstranjevanja simbolov nekdanje Sovjetske zveze, ki se je okrepila po napadu ruske vojske na Ukrajino konec februarja lani.

Ukrajinsko ministrstvo za kulturo je podprlo načrt, da spomenik dobi nov ščit z državnim trizobom.

62 metrov visok jekleni kip v podobi ženske, ki je v eni roki držala ščit s srpom in kladivom ter v drugi meč, so v Kijevu odkrili leta 1981 kot spomenik zmagi takratne Sovjetske zveze v drugi svetovni vojni. Stoji na vrhu stavbe vojaškega muzeja.

Kip je del Narodnega muzeja zgodovine Ukrajine v drugi svetovni vojni. Direktor muzeja Jurij Savčuk je že pozval, da bi kip preimenovali v Mati Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Projekt zamenjave ščita na spomeniku naj bi stal 28 milijonov ukrajinskih griven (skoraj 700.000 evrov). Ob tem v Ukrajini poudarjajo, da bodo zamenjavo financirali z donacijami podjetij in ne z državnimi sredstvi.

Ukrajinski minister za kulturo Oleksander Tkačenko, ki je podprl projekt, je odstopil minuli mesec, potem ko je bil deležen kritik zaradi financiranja umetniških projektov v vojnem času.

Raziskava, ki jo je lani naročilo kulturno ministrstvo, je pokazala, da 85 odstotkov Ukrajincev podpira odstranitev srpa in kladiva s spomenika.

Podobne ogromne spomenike iz obdobja Sovjetske zveze imajo tudi številna druga mesta nekdanje Sovjetske zveze, med njimi ruski Volgograd in Brest v Belorusiji.

