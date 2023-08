Anketa / Trump in Biden izenačena

Glavna kandidata za predsednika ZDA v anketi časnika New York Times in kolidža Siena povsem izenačena

Glavna kandidata za predsednika ZDA, trenutni predsednik Joe Biden in nekdanji Donald Trump, sta v anketi časnika New York Times in kolidža Siena povsem izenačena, saj bi za vsakega od njiju, če bi bile predsedniške volitve danes, volilo po 43 odstotkov registriranih volivcev. Okoli 14 odstotkov se jih še ne more opredeliti.

Gre za prvo anketo New York Times/Siena v volilnem ciklu pred predsedniškimi volitvami leta 2024. Čeprav je do volitev novembra 2024 še daleč, pa anketa sodi med peščico najbolj relevantnih v ZDA, zato njeni izidi odmevajo.

Že v ponedeljek so bili objavljeni rezultati ankete o republikanskih strankarskih volitvah, ki so pokazali, da je 77-letni Trump za zdaj na zanesljivi poti do osvojitve predsedniške nominacije na strani republikancev s 54-odstotno podporo.

80-letni Biden na drugi strani nima omembe vredne konkurence in bo do nominacije demokratske stranke verjetno prišel brez večjih težav, če ga ne izda zdravje. Kljub temu pa je le 64-odstotna podpora med demokratskimi volivci za predsednika na položaju nenavadno nizka. Okrog 13 odstotkov demokratov bi medtem podprlo Roberta Kennedyja mlajšega, ki je sicer znan po širjenju teorij zarote.

V ZDA se trenutno na predsedniških volitvah novembra 2024 obeta ponovitev dvoboja iz leta 2020, čeprav si ga večina volivcev sploh ne želi. Trump ima v tem hipotetičnem dvoboju med republikanci 88-odstotno podporo, Biden pa med demokrati le 83-odstotno.

Anketa New York Times/Siena kaže, da je večina od 14 odstotkov trenutno neopredeljenih volivcev zelo kritična do Trumpa, obenem pa večina ne kaže navdušenja nad Bidnom. Volilni štab trenutnega predsednika sicer upa, da se bo razočaranje nad Trumpom zaradi njegovih številnih težav na sodiščih povečalo, pomanjkanje navdušenja nad Bidnom pa bo oslabelo.

Anketa med drugim ugotavlja še, da med neopredeljenimi volivci prevladujejo tisti, ki so latinsko-ameriškega izvora. New York Times na podlagi tega napoveduje, da bo ta etnično-socialna kategorija ključna. Biden med latinsko-ameriškimi volivci, ki so bili doslej trdna baza demokratov, pred Trumpom vodi zgolj z 41 odstotki proti 38.

P2wJqiWnYCk