Severna Koreja potrdila, da je pridržala ameriškega vojaka

Ameriški vojak Travis King je julija nezakonito vstopil na ozemlje Severne Koreje

Severna Koreja je potrdila, da je pridržala 23-letnega ameriškega vojaka Travisa Kinga, ki je julija nezakonito vstopil na njeno ozemlje, je danes sporočilo poveljstvo sil Združenih narodov v Seulu. S tem se je Pjongjang prvič odzval na prošnje poveljstva sil ZN po informacijah o pobeglem vojaku.

Poveljstvo sil ZN podrobnosti o odzivu Pjongjanga za zdaj še ne namerava deliti, vendar pa odgovor Severne Koreje na prošnje ZN nakazuje njihovo pripravljenost na začetek pogajanj o izročitvi vojaka, poroča britanski BBC.

Mladi ameriški vojak King je pogrešan od sredine julija. Po navedbah Pentagona je bil nameščen v Južni Koreji, kjer je prestal tudi krajšo zaporno kazen, julija pa bi se moral vrniti v domovino, kjer so mu sicer grozili administrativni ukrepi.

Ameriško obrambno ministrstvo je že uvedlo preiskavo primera. Trenutno ne vedo natančno, kako se je vojaku uspelo izogniti vkrcanju in priključiti turistični skupini, niti ne vedo, zakaj je prečkal mejo s Severno Korejo.

Pospremili so ga do letališča v Seulu, vendar se tam ni vkrcal na let v ZDA, temveč se je udeležil turističnega ogleda strogo varovanega mejnega prehoda s Severno Korejo in nato peš prebegnil čez mejo.

