Opozorilo / Možnost poplavljanja vodotokov v severni in osrednji Sloveniji

Ob napovedanih padavinah Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da bodo v noči na petek sprva hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke v severni in osrednji Sloveniji

Poplave na ljubljanskem Viču leta 2014

© Borut Krajnc

Ob napovedanih padavinah Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da bodo v noči na petek sprva hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke v severni in osrednji Sloveniji. Naraščanje rek se bo v petek čez dan stopnjevalo in razširilo na večji del države, poplave pa se bodo ponekod nadaljevale in ponekod še stopnjevale tudi v soboto.

Kot so v izrednem biltenu opozorili na Arsu, so v noči na petek verjetne poplave hudournikov in manjših rek v severni in osrednji Sloveniji, v petek čez dan in v noči na soboto pa poplave rek v Podravju, Pomurju, v Posavju, v porečju Savinje in Krke, Kolpe ter na širšem območju osrednje Slovenije.

Poplave se bodo predvidoma nadaljevale in ponekod še stopnjevale tudi v soboto. V tem času bo na območjih z močnejšimi nalivi poplavila tudi padavinska voda v več delih države, so še opozorili.

Arso je sicer za danes popoldne, ponoči in petek za vse državo že razglasil oranžno opozorilo. Ob krajevnih plohah in nevihtah so možni močni nalivi. V času plime se bo morje razlivalo po najbolj izpostavljenih delih obale. Oranžno opozorilo začne danes v večjem delu države veljati po 18. uri in ostaja v veljavi vse do petka okoli 23. ure.

Po podatkih Geološkega zavoda Slovenije bo od danes zvečer do vključno sobote zaradi napovedanih povečanih padavin in namočenosti tal povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov po celotni državi. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode, svetujejo.

Prihajajoče vremensko dogajanje so na Arsu podrobneje opisali v objavi na Facebooku. Kot so navedli, se bo višinska dolina s hladnim atlantskim zrakom iznad zahodne Evrope danes pomaknila proti jugu nad zahodno Sredozemlje, v petek pa bo zajela tudi severno in osrednje Sredozemlje. Ob tem bo nad severnim Sredozemljem nastalo tudi plitvo ciklonsko območje, vremenska fronta pa se bo nad Slovenijo zadrževala od noči na petek pa vse do sobote dopoldne, torej skoraj 36 ur.

Takšna vremenska situacija je ponavadi bolj značilna za jesensko oz. zimsko obdobje, ko temperatura Sredozemskega morja ni več tako visoka, kot je zdaj v avgustu, so dodali.

Že danes se bo nad Slovenijo krepil jugozahodni veter. Proti večeru bodo na zahodu Slovenije že nastajale predfrontalne nevihte, sprva bo zaradi pregretosti možno tudi kakšno krajevno neurje. Padavine z nevihtami bodo v noči na petek zajele večji del Slovenije, krajevno izdatne občasne padavine pa se bodo nadaljevale še ves petek in prvo polovico sobote. Pri tem se bo težišče padavin iznad zahodne in osrednje Slovenije počasi pomikalo nad vzhodne kraje.

"Ocenjujemo, da bo v večjem delu Slovenije v manj kot 36 urah padlo večinoma med 50 in 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno pa tudi okoli 150 litrov ali celo več. Ker se bodo nalivi lahko obnavljali nad istimi območji, bo to pomenilo hiter porast najprej hudourniških, nato pa tudi drugih vodotokov po vsej državi. Povečala se bo tudi nevarnost zemeljskih plazov na plazovitih območjih."



V primerjavi s številnimi letošnjimi neurji, ki so bila sicer intenzivna, a kratkotrajna, bo torej ta vremenska situacija zaradi dolgotrajnosti nalivov povzročila drugačne skrbi. "Ocenjujemo, da bo v večjem delu Slovenije v manj kot 36 urah padlo večinoma med 50 in 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno pa tudi okoli 150 litrov ali celo več. Ker se bodo nalivi lahko obnavljali nad istimi območji, bo to pomenilo hiter porast najprej hudourniških, nato pa tudi drugih vodotokov po vsej državi. Povečala se bo tudi nevarnost zemeljskih plazov na plazovitih območjih," so dodali.

Dež bo s pomikom ciklona proti vzhodu predvidoma prehodno ponehal v soboto popoldne, a že v nedeljo čez dan lahko od zahoda znova pričakujemo prehod vremenske fronte s plohami in nevihtami. Ta prehod bo razmeroma hiter, količina padavin pa ustrezno manjša. Postopno stabilizacijo vremena vremenoslovci pričakujejo po ponedeljku.

Predvidene izredne meteorološke in hidrološke razmere in verjetne posledice teh razmer danes in v petek bodo na novinarski konferenci ob 13.00 uri podrobneje opisali predstavniki Arso, Geološkega zavoda in Uprave za zaščito in reševanje.