Kar navadite se na gnečo

Slovenija v prometni strategiji še vedno stavi na ceste, javni promet pa zapostavlja

Gradec v Avstriji ima skoraj enako število prebivalstva kot Ljubljana. Javni potniški promet v Gradcu prepelje dnevno 300.000 potnikov, v Ljubljani pa 200.000. (na fotografiji tramvaj v Gradcu)

Zaradi gneče na slovenskih cestah, sploh na ljubljanski obvoznici, se ministrstvo za infrastrukturo in Družba za avtoceste Republike Slovenije (Dars) pripravljata na gradnjo novih cest in širjenje starih, razvoj javnega prometa pa je še vedno zapostavljen. In to čeprav širitev cest na dolgi rok ne zmanjša gneče na cestah, prej velja nasprotno.