Podnebno vrenje

Se bo povečalo zanimanje za nepremičnine na hladnejših Blokah? Bomo namesto na Hrvaško poleti potovali na Češko, bomo jedli manj jagod iz Španije? Bomo v kampih umirali zaradi porušenih dreves, na zunanjih deloviščih pa zaradi vročine?

Prihajajoča nevihta pri Kranju, avgust 2023

Na Blokah so si pred 15 leti in več gradili nepremičnine tranzicijski poslovneži. Leta 2009 so mediji pisali o Zimskem dvorcu na Blokah, ki ga je za enega vodilnih v (takrat še državni) banki NLB zasnoval arhitekturni biro Potokar-Ravnikar, le nekaj kilometrov stran pa je bilo bivališče drugega znanega politika in (kasneje zaprtega) poslovneža Igorja Bavčarja. Večinoma je šlo za zimske rezidence, privlačnost območja so bile namreč »prave zime in lov«. Zdaj postaja območje znova priljubljeno, ker je poleti hladneje. Na letošnji najbolj vroč dan, ponedeljek, 17. julija, ko so v Beli krajini izmerili 37,2 stopinje Celzija in v Ljubljani 35,1 stopinje Celzija, je bilo v Novi vasi na Blokah 31 stopinj.