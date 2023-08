»Nastopilo je obdobje globalnega vrenja«

António Guterres svari, a zdi se, da ga nihče zares ne posluša

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Gutteres

»Obdobje globalnega segrevanja se je končalo, nastopilo je obdobje globalnega vrenja,« je prejšnji četrtek izjavil generalni sekretar Združenih narodov António Guterres. Izjava je sledila oceni Svetovne meteorološke organizacije (WMO) in programa EU za opazovanje Zemlje Copernicus, da so globalne temperature julija podrle zgodovinske rekorde. Prvih 23 dni julija je bila namreč zabeležena najvišja povprečna globalna temperatura od začetka beleženja, to je 16,95 stopinje Celzija; s tem je bil presežen dosedanji rekord celotnega julija 2019 pri 16,63 stopinje Celzija.