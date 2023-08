»Nujno je gasilsko prilagajanje«

Dušan Plut o tem, da morajo biti spremembe hitre in radikalne

Dušan Plut

© Uroš Abram

»Posledice podnebnih sprememb so nas absolutno prehitele,« pravi geolog Dušan Plut, upokojeni profesor, zdaj svetovalec Slovenske akademije znanosti in umetnosti na področju okoljevarstva. Naši ukrepi, zmanjševanje toplogrednih plinov in prilagajanja, močno zaostajajo, pravi in dodaja: »Še več: vse pogostejše ekstremne vročine, požari, suše, bolezni in neurja, ki so posledice podnebnih sprememb, dodatno uničujejo naše gozdove, biotsko pomembna mokrišča in druge ekosisteme ter dodatno šibijo zmožnost naravnega blaženja podnebnih sprememb.«