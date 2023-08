Novi Zbor za republiko

Podvigi bivšega predsednika države Boruta Pahorja

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor se bo zdaj spopadel z novim izzivom – postal bo predstojnik katedre za slovenski nacionalni program

© Borut Pahor, Facebook

Borut Pahor je v življenju opravljal že nemalo poklicev: bil je mesar, frizer, komunalec, gradbinec, mizar, mlekar, ekokmet in še kaj. Vse to med predsedniško kampanjo leta 2012. Bil je tudi evropski poslanec, predsednik državnega zbora, predsednik vlade in predsednik države. Ko se mu je ob koncu lanskega leta iztekel drugi in zadnji mandat na čelu države, ni bilo povsem jasno, kakšen bo njegov naslednji korak. Najprej je postal humanitarec in na dobrodelni dražbi prodal svojo katrco. Nato je začel snemati podkaste, zdaj menda piše knjigo. Poleg tega se je odločil zaplavati še v akademske vode. Postal je predstojnik pravkar ustanovljene katedre za slovenski nacionalni program na Novi univerzi, ki je zasebni projekt Petra Jambreka.