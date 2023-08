Trump / »Potrebujemo še eno obtožnico in dobimo volitve«

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je prepričan, da se mu podpora v anketah zviša vsakič, ko ga obtožijo. Obenem je poudaril, da ne bo deležen poštenega sojenja.

Donald Trump, nekdanji predsednik ZDA

© Gage Skidmore / Flickr

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo sporočil, da bo zahteval izločitev zvezne sodnice Tanye Chutkan, ki ji je žreb dodelil vodenje sodnega procesa proti njemu zaradi poskusa sprevračanja izida predsedniških volitev leta 2020. Zahteval bo tudi, da sodni proces poteka v v Zahodni Virginiji in ne v prestolnici Washington.

Posebni zvezni tožilec je prejšnji teden Trumpa med drugim obtožil prevare zvezne vlade in zarote v zvezi z njegovim zanikanjem izida predsedniških volitev 2020 in poskusov, da se jih razveljavi.

Trump je minuli konec tedna sprožil ostro ofenzivo na svojem družbenem mediju Truth Social proti obtožnici, posebnemu tožilcu Jacku Smithu in demokratskim kritikom. Napadel je tudi svojega bivšega podpredsednika Mikea Pencea.

Ofenzivo je sprožil po tem, ko je Smith v petek sodišče zaprosil za zaščitni nalog, s katerim bi Trumpu omejili, kaj lahko v javnosti pove o primeru. Nalog želi pridobiti, preden bo Trumpovim odvetnikom predal svoje dokazno gradivo. Noče namreč, da bi Trump od svojih odvetnikov dobil vse podrobnosti zaradi njegovih izpadov in groženj na družbenih medijih. Pri tem je izpostavil Trumpovo petkovo objavo: "Če se boste spravili name, se bom spravil na vas!".

Tožilce tudi skrbi, da se bo Trump spravil na priče. V soboto je na Truth Social že napadel morda najpomembnejšo pričo Pencea, ki je zavrnil pritiske, da 6. januarja 2021 v kongresu razveljavi izide predsedniških volitev po zveznih državah. Pence trdi, da se je odločil za ustavo.

"Zgodilo se je. Mali Mike Pence je prestopil na temno stran. Nikoli mu nisem rekel, naj me postavi nad ustavo in da je preveč pošten. To so njegove blodnje," je med drugim zapisal Trump.

Njegov odvetnik John Lauro je na CBS in ABC v nedeljo dejal, da Trump od Pencea nikoli ni zahteval, naj razveljavi volilne izide, temveč naj zadrži potrditev izidov, dokler zvezne države ne odločijo ali so bile prevare. Trump je po porazu trdil, da so bile volitve polne prevar, ki pa jih ni dokazal.

"Trump je bil prepričan v obstoj volilnih nepravilnosti in je poslušal svoje odvetnike" je dejal Lauro, medtem ko Smith v obtožnici trdi, da se je dobro zavedal, da gre za laži, ki so potem januarja 2021 privedle do napada na kongres.

V obtožnici navaja številne Trumpove sodelavce, ki so mu zagotavljali, da je pošteno izgubil. "Vedel je, da je izgubil volitve," je prejšnji teden za CNN povedal nekdanji pravosodni minister ZDA Bill Barr.

"Trump je bil že decembra 2020 prepričan, da lahko zavrnem izide volitev. Prosili so me, da razveljavim izide, za kar pa nisem imel pooblastil," pa je v nedeljo na CNN dejal Pence, ki je dodal, da bo pričal na sojenju, če bodo to od njega zahtevali.

Trumpova namera o izločitvi sodnice in selitvi procesa, ki jo je potrdil tudi Lauro, je posledica tega, da je sodnica Chutkan v soboto odločila, da morajo Trumpovi odvetniki do danes odgovoriti na Smithovo zahtevo za zaščitni nalog, čeprav so sami želeli več časa za odgovor.

"Ni možnosti, da bom deležen poštenega sojenja s to sodnico. To vedo vsi in tudi ona," je v nedeljo sporočil Trump. Sodnica Chutkan je sicer doslej obsodila že več napadalcev na kongres na dolge zaporne kazni, vendar pa Trumpa doslej ni kritizirala v javnih izjavah ali svojih odločitvah.

Sodnica Moxila Upadhyaja ga je sicer v četrtek, ko se je izrekel za nedolžnega v vseh točkah obtožnice, posebej opozorila, da so poskusi vplivanja na porotnike ali priče kaznivo dejanje in Trump je potrdil, da se tega zaveda.

Že v petek je v govoru v Alabami potem obtožnico označil za lažno in nezaslišano. "Vsakič, ko me obtožijo, se mi zviša podpora v anketah. Potrebujemo še eno obtožnico in dobimo volitve. Nihče drug nima nobene možnosti," je dejal Trump.

Želja se mu bo po napovedih analitikov kmalu uresničila, saj se tožilka okrožja Fulton v Atlanti Fani Willis pripravlja na objavo obtožnice zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev v Georgii.

Letos je bil že obtožen kaznivih dejanj v New Yorku v povezavi s plačilom pornografski igralki za molk o spolnem razmerju in na zveznem sodišču Floride zaradi zaupnih dokumentov, ki jih je odnesel iz Bele hiše in jih ni hotel vrniti.

