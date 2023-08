Oceani / Rekordne temperaure

Svetovni oceani se še naprej segrevajo in so v teh dneh znova dosegli temperaturni rekord

Svetovni oceani se še naprej segrevajo in so v teh dneh znova dosegli temperaturni rekord. Gladina morja je namreč dosegla skoraj 21 stopinj Celzija, kažejo podatki evropskega programa za opazovanje Zemlje Copernicus. Podatki znova sprožajo zaskrbljenost glede posrednih učinkov segrevanja na podnebje, morsko življenje in obalne skupnosti.

Glede na podatke, ki jih je prejšnji teden objavila pristojna služba za zbiranje podatkov Copernicusa, je temperatura gladine oceanov 30. julija dosegla 20,96 stopinje Celzija. Prejšnja najvišje zabeležena temperatura iz marca 2016 je znašala 20,95 stopinje Celzija, je za francosko tiskovno agencijo AFP v petek povedala tiskovna predstavnica Copernicusa. Podatki sicer ne vsebujejo testiranih vzorcev za polarna območja.

Podoben trend segrevanja oceanov v zadnjih mesecih beleži tudi ameriška Nacionalna uprava za oceane in atmosfero (NOAA), ki sicer uporablja drugo bazo podatkov. Kot so sporočili pri NOAA, je bila rekordna povprečna temperatura na morski gladini dosežena 4. aprila letos pri 21,06 stopinje Celzija. Prvega avgusta je bila temperatura oceanov na skoraj enaki ravni, pri 21,03 stopinje Celzija, in še vedno nad prejšnjo zabeleženo rekordno temperaturo iz leta 2016.

Oceani po mnenju znanstvenikov absorbirajo 90 odstotkov odvečne toplote, ki jo povzroča človekova dejavnost od industrijske dobe. To kopičenje toplote se še naprej povečuje, medtem ko se toplogredni plini nabirajo v ozračju.

"Oceanski vročinski val pomeni neposredno grožnjo za nekatere morske živali."



Piers Forster,

Mednarodni center za podnebje na britanski Univerzi v Leedsu

"Oceanski vročinski val" pomeni neposredno grožnjo za nekatere morske živali, je povedal Piers Forster iz Mednarodnega centra za podnebje na britanski Univerzi v Leedsu.

Pregrevanje oceanov bi lahko imelo tudi druge učinke na morsko rastlinstvo in živalstvo, vključno z migracijo nekaterih vrst in širjenjem invazivnih vrst. To bi lahko ogrozilo ribje staleže in s tem prehransko varnost v nekaterih delih sveta, Forsterjeve besede povzema AFP.

